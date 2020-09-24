Депутат придумал отдельные места для беременных на парковках

Специальные места для беременных, а также многодетных семей, где есть хотя бы один ребенок до шести лет, следует выделять на паркингах — с такой инициативой депутат Госдумы Иван Сухарев обратился к начальнику ГИБДД Михаилу Черникову.

«Трудности возникают и у будущих мам, когда привычный процесс поиска парковочного места перерастает в непростую задачу и оказывает колоссальную физическую и психологическую нагрузку на женский организм», — цитирует RT письмо Черникова.

Он просит выделить на парковках места, аналогичных инвалидным по своим размерным характеристикам, для многодетных семей, перевозящих детей в возрасте до шести лет, и для беременных женщин.

По мнению ряда экспертов и детских ортопедов, продолжительное пребывание малолетнего ребёнка в автомобильной люльке или автокресле оказывает негативное воздействие на его развитие, отметил депутат.