Коллекторы атаковали сибиряков звонками

Новосибирская область, Красноярский край и Иркутская область стали лидерами по количеству звонков от коллекторов.

Доля коллекторских звонков в регионах Сибири – одна из самых высоких среди регионов России, сообщила в четверг «Лаборатория Касперского». В Новосибирской области, Красноярском крае и Иркутской области, по данным за июль, она достигла почти 8% от всех входящих вызовов с неизвестных номеров. Лидером рейтинга оказался Ставропольский край – там этот показатель составил 9%.

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Средний показатель по стране был равен 6%. Кроме того, в период пандемии в Сибири и в России в целом увеличилось число звонков от мошенников. После снятия ограничительных мер такая активность пошла на спад.

«Как и раньше, главная цель мошенников заключается в том, чтобы получить доступ к платёжным данным банковских клиентов. Однако они не устают менять подходы, постоянно подстраиваясь под актуальные информационные поводы. Например, весной звонящие часто сообщали о том, что из-за коронавируса участились кражи и предлагали своим жертвам “защитить” деньги с помощью перевода на отдельный счёт», – прокомментировал аналитик «Лаборатории Касперского» Виталий Воробьёв.