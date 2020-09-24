НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Коллекторы атаковали сибиряков звонками

Источник:
Sibnet.ru
178 1
Фото: © Sibnet.ru

Новосибирская область, Красноярский край и Иркутская область стали лидерами по количеству звонков от коллекторов.

Доля коллекторских звонков в регионах Сибири – одна из самых высоких среди регионов России, сообщила в четверг «Лаборатория Касперского». В Новосибирской области, Красноярском крае и Иркутской области, по данным за июль, она достигла почти 8% от всех входящих вызовов с неизвестных номеров. Лидером рейтинга оказался Ставропольский край – там этот показатель составил 9%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПутин раскритиковал действия коллекторов

Средний показатель по стране был равен 6%. Кроме того, в период пандемии в Сибири и в России в целом увеличилось число звонков от мошенников. После снятия ограничительных мер такая активность пошла на спад.

«Как и раньше, главная цель мошенников заключается в том, чтобы получить доступ к платёжным данным банковских клиентов. Однако они не устают менять подходы, постоянно подстраиваясь под актуальные информационные поводы. Например, весной звонящие часто сообщали о том, что из-за коронавируса участились кражи и предлагали своим жертвам “защитить” деньги с помощью перевода на отдельный счёт», – прокомментировал аналитик «Лаборатории Касперского» Виталий Воробьёв.

Еще по теме
Госдума приняла закон о росте акцизов на сигареты
Президент поможет россиянам с низкими доходами изменить жизнь
«Яндекс» договорился о покупке банка «Тинькофф»
Путин призвал расчистить мировую экономику от санкций
смотреть все
Экономика #Деньги
КАРТИНА ДНЯ
•
Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира
•
Трамп отказался гарантировать мирную передачу власти
•
Третий российский препарат от коронавируса будет самым дешевым
•
Депутат придумал отдельные места для беременных на парковках
Подробности
•
Учимся дистанционно: как изменился «Ростелеком. Лицей»
•
Облачные игры: стать геймером без мощного компьютера
•
Община осталась без Виссариона. Что будет с адептами?
•
Две волны: какими бывают землетрясения на Байкале
Как это работает
•
Библиотека в кармане: как работают книги Ростелекома
•
Хвостики и носики: как выбрать спелую дыню
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Коллекторы атаковали сибиряков звонками
Сибирь 24.09.2020 19:40
Сильный ветер со снегом придет в Хакасию
Сибирь 24.09.2020 17:38
Сжегший лицо полицейскому омский подросток отправится в колонию
Сибирь 24.09.2020 17:34
Новосибирские преступники ушли в интернет
Сибирь 24.09.2020 17:05
Самое популярное
Елена Ваенга в шоу «Голос» испортила песню участнику
8528
Пульмонолог заявил о неизбежности второй волны COVID-19
4198
Агафья Лыкова подарила камни директору «Хакасского» заповедника
3532
США сделали России «хорошее предложение» по ядерному оружию
2968
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира
•
Трамп отказался гарантировать мирную передачу власти
•
Третий российский препарат от коронавируса будет самым дешевым
•
Депутат придумал отдельные места для беременных на парковках
Как это работает
•
Библиотека в кармане: как работают книги Ростелекома
•
Хвостики и носики: как выбрать спелую дыню
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Учимся дистанционно: как изменился «Ростелеком. Лицей»
•
Облачные игры: стать геймером без мощного компьютера
•
Умная колонка Ростелекома: как «Маруся» управляет телевидением
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
Как установить умный домофон Ростелекома?
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Chubbchubbs

А свои делать ни как? лучше друзьям бабосиков подкинуть

Nik3316

Цитата«Мы сделали это (концерт) для того, чтобы продемонстрировать уважение нашим врачам и, мне кажется,...

ifhbrjd

А работяги что - не нищие что ли?

Иркут 69

Свои композиты делать не позволяет уровень развития. Гражданское авиастроение предполагает высокий ранг...

150388

Спасение утопающих дело руких самих утопающих... Сначало окунули в нищету, а потом поможем ... И снова...