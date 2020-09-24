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Состоятельные новосибирцы набрали элитных квартир в кредит

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Доля покупателей, которые могут позволить себе дорогую недвижимость в Новосибирске, составляет меньше 8%. Владельцы недешевых квадратных метров в большинстве случаев предпочитают оформлять ипотеку, сообщила пресс-служба Центрального агентства недвижимости.

По данным исследования, основные покупатели элитных квартир — мужчины (78%). 41% состоятельных новосибирцев берут дорогие квартиры в ипотеку, 37% за наличные, а 13% обменяли старую квартиру на новую с доплатой.

Учитывая, что средний платеж по кредитам на жилье дороже 9 миллионов рублей превышает 110 тысяч рублей, для комфортной жизни семейный заработок должен превосходить эту сумму. Доля покупателей, которые могут позволить себе дорогую недвижимость, не превышает 8%.

Средняя цена на элитные однокомнатные квартиры от 45 квадратных метров превышает 5,4 миллиона рублей, двухкомнатные с метражом от 65 квадратных метров — 7,8 миллиона, трехкомнатная — от 12 миллионов рублей, сообщил Sibnet.ru представитель пресс-службы.

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Для сравнения, средняя зарплата в Новосибирской области в 2020 году составляет 30,3 тысячи рублей. Поэтому покупатели дорогой недвижимости, как правило, бизнесмены или специалисты IT-индустрии.

Согласно информации риэлторов, 61% клиентов приобретают дорогое жилье для себя. 26% покупателей ожидают, что смогут перепродать жилье выгоднее, либо вкладывают в него средства в качестве «твердого актива», а 13% планируют сдавать недвижимость в аренду.

Дорогим или элитным на риэлторы называют жилье со стоимостью квадратного метра выше 120 000 рублей. Как правило, это квартиры в концептуальных комплексах бизнес-класса, большой площади и со множеством опций, начиная от многоуровневой охраны, заканчивая мойками для собак.

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Состоятельные новосибирцы набрали элитных квартир в кредит
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Топ комментариев

Иркут 69

Из уст этого человека слова - "помочь изменить жизнь" .... могут означать что угодно ☺️

Chubbchubbs

А свои делать ни как? лучше друзьям бабосиков подкинуть

DYNAMO7294

Интересно а где эти 25 000 000 высокооплачиваемых рабочих мест! Никто ему такой вопрос почем уто не задает?

ifhbrjd

А работяги что - не нищие что ли?

150388

Спасение утопающих дело руких самих утопающих... Сначало окунули в нищету, а потом поможем ... И снова...