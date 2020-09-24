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Новосибирский зоопарк показал снимки подросших котят манула

Источник:
Sibnet.ru
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Котята манула подросли в Новосибирском зоопарке имени Ростислава Шило, они перестали быть голубоглазыми, сообщает пресс-служба зоосада.

В зоопарке три самки манула родили 16 детенышей. Им уже по 3,5 месяца. Они выросли, набрали вес, у них изменился цвет глаз (сначала глаза были голубыми, потом стали зелеными, сейчас они желтые), сменился ювенильный мех – теперь детеныши очень похожи на взрослых манулов. Но они, конечно, пока еще дети.

«Маленькие манулы любят играть, иногда вовлекают в свои игры мам. Беготня, прятки, кувырки чередуются с отдыхом, как это бывает у всех маленьких – только что был активным и неугомонным, а потом раз и уснул», — говорится в сообщении.

Сохранение потомства манулов — сложная задача, и зоопарки решают ее с переменным успехом. Малыши уязвимы, подвержены различным заболеваниям. Первые месяцы жизни считаются особенно сложным периодом. Котята прошли специальную противопаразитарную обработку и провакцинированы. Они находятся под постоянным ветеринарным контролем.

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Топ комментариев

Иркут 69

Из уст этого человека слова - "помочь изменить жизнь" .... могут означать что угодно ☺️

Chubbchubbs

А свои делать ни как? лучше друзьям бабосиков подкинуть

DYNAMO7294

Интересно а где эти 25 000 000 высокооплачиваемых рабочих мест! Никто ему такой вопрос почем уто не задает?

ifhbrjd

А работяги что - не нищие что ли?

150388

Спасение утопающих дело руких самих утопающих... Сначало окунули в нищету, а потом поможем ... И снова...