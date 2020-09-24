СК изучит связи Виссариона с красноярскими властями и Универсиадой

Следователи проверят связь руководства «Церкви последнего
завета» с красноярскими властями, в том числе мошенничество в школе,
строительства элитных особняков и объектов Универсиады из незаконного леса.
По данным СК, с 1991 года по 22 сентября 2020 года руководители «Церкви последнего завета». Сергей Тороп (Виссарион), Вадим Редькин и Владимир Ведерников осуществляли руководство этой организацией. Возбуждено уголовное дело о создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами.
Следствие намерено изучить контакты «Церкви» с органами местной власти. Частная школа «Истоки» в поселке Черемшанка, где расположен «Город солнца», по некоторым данным, регулярно получала из регионального бюджета от 6,8 до 10,2 миллиона рублей в год, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
В ближайшее время может быть возбуждено уголовное дело по
фактам мошенничества в особо крупном размере в связи с тем, что бюджетные
средства, поступавшие в школу, затем начислялись на счета мертвых душ, которые
в ней якобы работали. Их получатели также были из «Церкви последнего завета».
Рубка леса и Универсиада
По данным силовиков, лидеров церкви могла связывать дружба и
с бывшим министром лесного хозяйства Красноярского края Дмитрием Маслодудовым,
арестованным на прошлой неделе по обвинению в получении многомиллионных взяток
от лесозаготовительной компании ООО «Краслесторг».
Источником финансирования общины Виссариона была заготовка древесины, прежде всего кедра, и строительство из него домов. Так, по данным следствия, под контролем сектантов находились как минимум два ИП, занимавшихся скупкой леса, а также десятки, если не сотни частников, промышлявших лесозаготовкой без регистрации.
ИП периодически выигрывали различные тендеры,
объявляемые властями. Так, один из них строил объекты, в том числе сцены,
срубы, беседки, к Универсиаде 2019 года в Красноярске.
А один из соучредителей «Церкви» возглавляет крупную
компанию, строящую бани и загородные дома премиум-класса стоимостью от 10 миллионов
рублей, в которых сейчас проживают многие краевые руководители.
При этом от 20% до 50% дохода от подобных сделок, по данным
силовиков, уходило в теневой бюджет «Церкви». Расследуется с десяток уголовных
дел, возбужденных по статье 260 УК РФ (незаконная рубка лесных
насаждений), фигурантами которых являются последователи ЦПЗ, в
дальнейшем все дела, очевидно, объединят в одно производство, при этом
религиозная составляющая расследования, скорее всего, окажется на втором плане.