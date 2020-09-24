Президент США Дональд Трамп отказался гарантировать мирную передачу власти своему сопернику, кандидату от Демократической партии Джо Байдену, в случае поражения на выборах 3 ноября.

Так Трамп отреагировал на соответствующий вопрос журналиста во время пресс-конференции в Белом доме. «Что ж, посмотрим, что произойдет. Вы знаете, что я был очень сильно недоволен процессом голосования, это катастрофа», — приводит РБК слова Трампа.

Глава Белого дома уточнил, что имеет в виду голосование по почте. Он ранее не раз выражал мнение о том, что итоги выборов в таком случае будут сфальсифицированы. «Откажитесь от голосования [по почте], и все будет очень мирно...Передачи [власти], честно говоря, не будет, будет продолжение», — заявил он.

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Трамп ранее говорил, что его соперник одержит победу на выборах только в том случае, если голосование будет сфальсифицировано, отмечает CNN. Он также предположил, что результаты, скорее всего, будут оспорены в Верховном суде.

По данным агрегатора опросных данных RealClearPolitics, по состоянию на 23 сентября о готовности поддержать Трампа заявили 42,9% опрошенных американцев, а Байдена — 50%.