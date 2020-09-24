Астероид 2020 SW максимально приблизится к Земле

Астероид 2020 SW в четверг, 24 сентября, пролетит на максимально близком от Земли расстоянии. Подобные небесные тела подлетают к Земле так близко лишь несколько раз в год.

По информации NASA, новый астероид приблизится к Земле на расстояние, равное 17 тысячам миль, что эквивалентно 27 тысячам километров. Небесное тело заметили в минувшую пятницу и внесли в список объектов, интенсивно сближающихся с Землей.

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Специалисты NASA отметили, что метеорологические спутники находятся более чем в 22 тысячах миль от Земли, то есть астероид будет к планете даже ближе, чем они. Но небесное тело не представляет для землян опасности.

Диаметр астероида 2020 SW — 5-10 метров, поэтому учёные называют его крошечным. Тела подобных размеров пролетают так близко от Земли несколько раз в год.