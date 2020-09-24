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Житель Ачинска самостоятельно установил памятник Ленину

Источник:
Sibnet.ru
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Руководитель строительной фирмы в Ачинске самостоятельно установил памятник Ленину в Ачинске Красноярского края, он планирует создать аллею исторических личностей.

Руководитель строительной фирмы в Ачинске установил бюст Ленину на улице Клубничной. Местные жители посчитали, что этот памятник необходим, чтобы сохранить историческую память.

«В нашем городе строятся торговые центры да пивнушки открываются, ничего такого, серо тут. Просто чтобы наше поколение знало, кто такой дедушка Ленин», — сообщил Александр местному телеканалу «Оса».

Он сказал, что планирует обустроить на улице аллею памятников историческим личностям. Следующим будет бюст Зои Космодемьянской.

Ачинск расположен в Западной части Красноярского края, в нем живут 106 тысяч человек. В прошлом году на улице Южной в Ачинске отец и сын установили памятник Сталину.


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Топ комментариев

Иркут 69

Из уст этого человека слова - "помочь изменить жизнь" .... могут означать что угодно ☺️

Chubbchubbs

А свои делать ни как? лучше друзьям бабосиков подкинуть

DYNAMO7294

Интересно а где эти 25 000 000 высокооплачиваемых рабочих мест! Никто ему такой вопрос почем уто не задает?

ifhbrjd

А работяги что - не нищие что ли?

150388

Спасение утопающих дело руких самих утопающих... Сначало окунули в нищету, а потом поможем ... И снова...