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Мальчик в Кузбассе оторвал веки крючком в школьном гардеробе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © pixabay.com

Ребенок в Новокузнецке получил травму глаза, наткнувшись на крючок в школьном гардеробе, сообщило СУ СК РФ по Кемеровской области.

Шестилетний мальчик пришел на подготовительные курсы в школу № 14 в Новоильинском раионе города вместе с бабушкой, но ее в здание не пустили. В какой-то момент в гардеробе ребенок напоролся лицом на металлический крючок для одежды, в результате чего ему оторвало верхнее и нижнее веко, пишут местные СМИ.

Выяснением всех обстоятельств произошедшего занимаются прокуратура области и следственное управление СК РФ по Кузбассу. По результатам будет принято решение.

«Крючки 35 лет стояли в этой школе, и никто не обращал внимания на то, что они на самом деле создают опасность, угрозу для здоровья детей. В настоящее время школа прекратила доступ детей в этот гардероб, работает гардеробщик, и постепенно они приведут гардероб в надлежащее состояние. С родителями ребенка достигнута договоренность, что они получат консультацию в клинике Кемерова», — цитирует 10 канал главного специалиста комитета образования и науки администрации Новокузнецка Наталью Гурову.

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Топ комментариев

Иркут 69

Из уст этого человека слова - "помочь изменить жизнь" .... могут означать что угодно ☺️

Chubbchubbs

А свои делать ни как? лучше друзьям бабосиков подкинуть

DYNAMO7294

Интересно а где эти 25 000 000 высокооплачиваемых рабочих мест! Никто ему такой вопрос почем уто не задает?

ifhbrjd

А работяги что - не нищие что ли?

150388

Спасение утопающих дело руких самих утопающих... Сначало окунули в нищету, а потом поможем ... И снова...