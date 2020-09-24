Мальчик в Кузбассе оторвал веки крючком в школьном гардеробе

Ребенок в Новокузнецке получил травму глаза, наткнувшись на крючок в школьном гардеробе, сообщило СУ СК РФ по Кемеровской области.

Шестилетний мальчик пришел на подготовительные курсы в школу № 14 в Новоильинском раионе города вместе с бабушкой, но ее в здание не пустили. В какой-то момент в гардеробе ребенок напоролся лицом на металлический крючок для одежды, в результате чего ему оторвало верхнее и нижнее веко, пишут местные СМИ.

Выяснением всех обстоятельств произошедшего занимаются прокуратура области и следственное управление СК РФ по Кузбассу. По результатам будет принято решение.

«Крючки 35 лет стояли в этой школе, и никто не обращал внимания на то, что они на самом деле создают опасность, угрозу для здоровья детей. В настоящее время школа прекратила доступ детей в этот гардероб, работает гардеробщик, и постепенно они приведут гардероб в надлежащее состояние. С родителями ребенка достигнута договоренность, что они получат консультацию в клинике Кемерова», — цитирует 10 канал главного специалиста комитета образования и науки администрации Новокузнецка Наталью Гурову.