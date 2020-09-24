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Госдума запретила бесплатный проезд по платным дорогам

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба «Автодор-Платные Дороги»

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном, чтении закон, который регулирует проезд по платным дорогам, например, в нем прописан запрет на движение по таким дорогам без оплаты.

Движение по платным автомобильным дорогам и платным участкам автомобильных дорог на транспортных средствах без внесения платы за проезд запрещается, говорится в документе. Также прописано, что владельцы платных дорог не могут вводить преференции для каких-либо пользователей.

Методика расчета платы и предельная сумма будут утверждаться правительством, властями региона или органом местного самоуправления в зависимости от того, о дороге какого значения идет речь. Размер платы за проезд по участку дороги устанавливается оператором. При этом стоимость должна быть равной «для всех пользователей в отношении транспортных средств одной категории».

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При въезде на трассу, оборудованную барьерами, плата за проезд вносится на въезде либо на выезде. В случае безбарьерного въезда оплата может осуществляться с помощью электронного средства регистрации проезда.

При этом закон дает возможность вносить оплату в течение пяти суток после проезда, если на этой дороге не ведется электронная регистрация, если у водителя нет необходимого устройства или он заранее не перевел нужную сумму оператору платного участка.

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Топ комментариев

Иркут 69

Из уст этого человека слова - "помочь изменить жизнь" .... могут означать что угодно ☺️

Chubbchubbs

А свои делать ни как? лучше друзьям бабосиков подкинуть

DYNAMO7294

Интересно а где эти 25 000 000 высокооплачиваемых рабочих мест! Никто ему такой вопрос почем уто не задает?

ifhbrjd

А работяги что - не нищие что ли?

150388

Спасение утопающих дело руких самих утопающих... Сначало окунули в нищету, а потом поможем ... И снова...