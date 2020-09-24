Госдума запретила бесплатный проезд по платным дорогам

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном, чтении закон, который регулирует проезд по платным дорогам, например, в нем прописан запрет на движение по таким дорогам без оплаты.

Движение по платным автомобильным дорогам и платным участкам автомобильных дорог на транспортных средствах без внесения платы за проезд запрещается, говорится в документе. Также прописано, что владельцы платных дорог не могут вводить преференции для каких-либо пользователей.

Методика расчета платы и предельная сумма будут утверждаться правительством, властями региона или органом местного самоуправления в зависимости от того, о дороге какого значения идет речь. Размер платы за проезд по участку дороги устанавливается оператором. При этом стоимость должна быть равной «для всех пользователей в отношении транспортных средств одной категории».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ ОТ будет бесплатным при платных дорогах

При въезде на трассу, оборудованную барьерами, плата за проезд вносится на въезде либо на выезде. В случае безбарьерного въезда оплата может осуществляться с помощью электронного средства регистрации проезда.

При этом закон дает возможность вносить оплату в течение пяти суток после проезда, если на этой дороге не ведется электронная регистрация, если у водителя нет необходимого устройства или он заранее не перевел нужную сумму оператору платного участка.