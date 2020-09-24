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Астрономы заметили мерцающую тень черной дыры

Источник:
РИА Новости
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Фото: телескоп горизонта событий, uploader cropped and converted TIF to JPG / CC BY 4.0

Ученые выяснили, что тень черной сверхмассивной черной дыры М87* в центре эллиптической галактики Messier 87 в созвездии Девы меняется со временем — она мерцает и переливается.

«Это дает первое представление о динамической структуре аккреционного потока, окружающего горизонт событий. Изучение этой области будет иметь решающее значение для лучшего понимания того, как черные дыры срастаются с веществом и запускают релятивистские джеты», приводит РИА Новости слова астрофизика Томаса Кричбаума.

Общая теория относительности предсказывает, что сверхплотные объекты типа черных дыр искажают пространство-время и нагревают окружающий материал до такой степени, что он начинает светиться. «Подсвеченное» искривленное пространство-время, согласно теории, дает асимметричную тень.

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В 2017 году Телескоп горизонта событий (Event Horizon Telescope, EHT) получил первый в истории астрономических наблюдений снимок черной дыры М87*. Астрофизики дополнительно изучили данные и пришли к выводу, что снимок полностью подтвердило теорию. На нем хорошо видна серповидная тень М87* с неравномерным распределением яркости.

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