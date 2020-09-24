Медики Бурятии рассказали о российском суперфуде

Ягоды годжи, семена чиа и киноа — продукты весьма популярные среди блогеров, их называют суперфудом за полезные свойства. Но любой россиянин может найти привычный и бюджетный аналог дорогим заморским продуктам, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора Бурятии.

«Семена чиа, ягоды годжи, крупа киноа — самые распространенные суперфуды в мире. Они кажутся чужими и непривычными, а цены на них огромными», — отметили в пресс-службе.

Ягоды годжи, богаты питательными веществами. Он содержат четыре полисахарида, 21 минерал, 18 аминокислот, шесть моносахаридов, шесть каротиноидов, бета-каротин, витамины B, E, C. Заменить годжи можно несколькими продуктами.

Кизил превосходит ягоды годжи по количеству бета-каротина. По содержанию антиоксидантов лучшим аналогом будет клюква, а по содержанию аскорбиновой кислоты — ежевика или апельсин. В 30 граммах ягод годжи содержится столько же витамина С, сколько и в четвертинке апельсина.

Семенах чиа полезны высоким содержанием растительного белка и клетчатки. Также в них есть омега-3, магний, железо, антиоксиданты, витамины A, B, B2 и PP. Чиа можно заменить рыбой и орехами. Например, в 19 ядрышек фундука содержат столько же железа, как и в 15 граммах семян чиа.

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В киноа содержится фосфор, цинк, кальций, железо и витамин B9 (фолиевой кислоты). А также грубые пищевые волокна. Они высоко ценятся, поскольку хорошо выводят токсины из организма. Самый лучший отечественный аналог киноа — это обычная гречка.

По содержанию грубых волокон и белка гречка полностью эквивалентна киноа. По количеству фолиевой кислоты она проигрывает. Но это не беда: фолиевую кислоту можно получить из свежей зелени. Зато гречневая крупа менее калорийная и содержит больше витамина Е, который делает нашу иммунную систему крепче.