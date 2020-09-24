Пещера с самым большим сталагмитом в Сибири станет центром туризма

Туристические маршруты и освещение создадут в «Бородинской пещере» в Хакасии, в ней находится самый большой в Сибири сталагмит, сообщает правительство региона.

Инвестор «Альтамира-Азия» создаст в «Бородинской пещере» в Боградском районе Хакасии туристический комплекс, это будет вторая пещера за Уралом с оборудованными маршрутами. В год туристический комплекс сможет принять до 20 тысяч посетителей.

«Сейчас стены пещеры подготовлены. Впереди оборудование экскурсионных и спелеологических маршрутов, создание инфраструктуры, подъездных путей, обеспечение безопасного обслуживания туристов», — говорится в сообщении.

Одна из целей проекта — оградить уникальные минеральные образования этого памятника природы от разрушения. По словам инвестора, красноярского спелеолога, директор ООО «Альтамира - Азия» Игорь Бурмак, запустить первую ветку маршрута можно будет уже в следующем году. Срок же реализации проекта в целом – пять лет.

Общая стоимость проекта составит около 8,5 миллионов рублей, сообщила замглавы республики Хакасии Ирина Войнова.

«Бородинская пещера» представляет собой горизонтальную галерею, соединяющие множество гротов. В ней находится самый крупный в Сибири сталагмит Верхняя пагода высотой около пяти метров.