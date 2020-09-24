НАВЕРХ

Пещера с самым большим сталагмитом в Сибири станет центром туризма

Источник:
Sibnet.ru
143 0

Туристические маршруты и освещение создадут в «Бородинской пещере» в Хакасии, в ней находится самый большой в Сибири сталагмит, сообщает правительство региона.

Инвестор «Альтамира-Азия» создаст в «Бородинской пещере» в Боградском районе Хакасии туристический комплекс, это будет вторая пещера за Уралом с оборудованными маршрутами. В год туристический комплекс сможет принять до 20 тысяч посетителей.

«Сейчас стены пещеры подготовлены. Впереди оборудование экскурсионных и спелеологических маршрутов, создание инфраструктуры, подъездных путей, обеспечение безопасного обслуживания туристов», — говорится в сообщении.

Одна из целей проекта — оградить уникальные минеральные образования этого памятника природы от разрушения. По словам инвестора, красноярского спелеолога, директор ООО «Альтамира - Азия» Игорь Бурмак, запустить первую ветку маршрута можно будет уже в следующем году. Срок же реализации проекта в целом – пять лет.

Общая стоимость проекта составит около 8,5 миллионов рублей, сообщила замглавы республики Хакасии Ирина Войнова.

«Бородинская пещера» представляет собой горизонтальную галерею, соединяющие множество гротов. В ней находится самый крупный в Сибири сталагмит Верхняя пагода высотой около пяти метров.

Еще по теме
Сбербанк потратит миллиарды на модернизацию «Манжерока»
Новосибирцы стали в 1,5 раза чаще летать на Черное море
Испанец отправился по Транссибу и пожалел об отсутствии Эркюля Пуаро
Россия возобновит авиасообщение еще с четырьмя странами
смотреть все
Хакасия #Туризм
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин объяснил секрет ракеты «Авангард» эффектом эскимо
•
Госдума запретила бесплатный проезд по платным дорогам
•
Новые правила поверки бытовых счетчиков вступили в силу
•
Астрономы заметили мерцающую тень черной дыры
Подробности
•
Облачные игры: стать геймером без мощного компьютера
•
Община осталась без Виссариона. Что будет с адептами?
•
Две волны: какими бывают землетрясения на Байкале
•
Вредные старообрядцы Забайкалья: как выжить вопреки
Как это работает
•
Библиотека в кармане: как работают книги Ростелекома
•
Хвостики и носики: как выбрать спелую дыню
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Житель Ачинска самостоятельно установил памятник Ленину
Сибирь 24.09.2020 13:01
Мальчик в Кузбассе оторвал веки крючком в школьном гардеробе
Сибирь 24.09.2020 12:49
Сильное землетрясение произошло в Новосибирской области
Сибирь 24.09.2020 12:32
Медики рассказали, чем заменить суперфуды
Сибирь 24.09.2020 12:13
Самое популярное
Пострадавшее от разлива топлива в Норильске озеро умерло
9849
Елена Ваенга в шоу «Голос» испортила песню участнику
8432
Пульмонолог заявил о неизбежности второй волны COVID-19
3760
Агафья Лыкова подарила камни директору «Хакасского» заповедника
3467
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин объяснил секрет ракеты «Авангард» эффектом эскимо
•
Госдума запретила бесплатный проезд по платным дорогам
•
Новые правила поверки бытовых счетчиков вступили в силу
•
Астрономы заметили мерцающую тень черной дыры
Как это работает
•
Библиотека в кармане: как работают книги Ростелекома
•
Хвостики и носики: как выбрать спелую дыню
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Облачные игры: стать геймером без мощного компьютера
•
Умная колонка Ростелекома: как «Маруся» управляет телевидением
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
Как установить умный домофон Ростелекома?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Иркут 69

Из уст этого человека слова - "помочь изменить жизнь" .... могут означать что угодно ☺️

Chubbchubbs

А свои делать ни как? лучше друзьям бабосиков подкинуть

DYNAMO7294

Интересно а где эти 25 000 000 высокооплачиваемых рабочих мест! Никто ему такой вопрос почем уто не задает?

ifhbrjd

А работяги что - не нищие что ли?

150388

Спасение утопающих дело руких самих утопающих... Сначало окунули в нищету, а потом поможем ... И снова...