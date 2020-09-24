НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Природа #Звери #Курьезы

Энергетики выпустили Байкал из берегов

Источник:
Sibnet.ru
225 0
Фото: © Hans / Pixabay License

Уровень Байкала превысил максимальную критическую отметку. В опасных колебаниях озера виноваты, прежде всего, иркутские энергетики, сообщил директор Байкальского института природопользования Ендон Гармаев.

По данным правительства Бурятии, в сентябре Байкал превысил верхнюю критическую отметку в 457 метров. Дальнейший подъем воды приведет к нарушению водообмена в дельте реки Селенги, а он играет решающую роль в механизмах очищения байкальских вод, отметил Гармаев.

По его словам, на повышение и понижение уровня воды влияет работа Иркутской ГЭС. Но выгоду от колебаний уровня Байкала получают не только энергетики, отметил завлабораторией геохимии Геологического института СО РАН Евгений Кислов.

«Помимо выгоды энергетиков, получают очень большую выгоду алюминщики. В выплавке алюминия электроэнергия – основная составляющая», — сказал он в программе «Золотарев TV».

#Гео
Две волны: какими бывают землетрясения на Байкале

Он объяснил, что в 2001 году приняли постановление, ограничивающее диапазон колебания Байкала один метром. В 2015-м появилось постановление, разрешающее перепад в 2,31 метра. Его действие продлили до конца 2020 года. А сейчас предлагают сделать этот уровень постоянным. Это грозит катастрофой.

«Иркутский берег крутой, там подъема воды сильно не заметишь. На бурятском пологом берегу вода уходит байкальская, уходит из колодцев и скважин, загораются торфяники, обнажаются соры, куда заходит молодь рыбы. Вода повышается — затапливаются сенокосы, населенные пункты, размываются косы и ссоры. Они становятся глубоководными. Туда заходит крупная рыба и съедает молодь омуля», — объяснил эколог.

По его словам, проблему уровня колебания воды в Байкале необходимо решать на федеральном уровне, но «для федеральных властей алюминий и энергетика — главное. Они, вообще, не видят людей и особенно не видят Бурятию», — резюмировал он.

Еще по теме
Что можно увидеть в небе в сентябре?
Побит российский рекорд самой низкой температуры в Северном полушарии
Тучи клопов накрыли Телецкое озеро
Томский лесхоз заподозрили в махинациях почти на 10 млн
смотреть все
Жизнь #Гео
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин объяснил секрет ракеты «Авангард» эффектом эскимо
•
Госдума запретила бесплатный проезд по платным дорогам
•
Новые правила поверки бытовых счетчиков вступили в силу
•
Астрономы заметили мерцающую тень черной дыры
Подробности
•
Облачные игры: стать геймером без мощного компьютера
•
Община осталась без Виссариона. Что будет с адептами?
•
Две волны: какими бывают землетрясения на Байкале
•
Вредные старообрядцы Забайкалья: как выжить вопреки
Как это работает
•
Библиотека в кармане: как работают книги Ростелекома
•
Хвостики и носики: как выбрать спелую дыню
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Житель Ачинска самостоятельно установил памятник Ленину
Сибирь 24.09.2020 13:01
Мальчик в Кузбассе оторвал веки крючком в школьном гардеробе
Сибирь 24.09.2020 12:49
Сильное землетрясение произошло в Новосибирской области
Сибирь 24.09.2020 12:32
Медики рассказали, чем заменить суперфуды
Сибирь 24.09.2020 12:13
Самое популярное
Пострадавшее от разлива топлива в Норильске озеро умерло
9849
Елена Ваенга в шоу «Голос» испортила песню участнику
8432
Пульмонолог заявил о неизбежности второй волны COVID-19
3760
Агафья Лыкова подарила камни директору «Хакасского» заповедника
3467
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин объяснил секрет ракеты «Авангард» эффектом эскимо
•
Госдума запретила бесплатный проезд по платным дорогам
•
Новые правила поверки бытовых счетчиков вступили в силу
•
Астрономы заметили мерцающую тень черной дыры
Подробности
•
Облачные игры: стать геймером без мощного компьютера
•
Община осталась без Виссариона. Что будет с адептами?
•
Две волны: какими бывают землетрясения на Байкале
•
Вредные старообрядцы Забайкалья: как выжить вопреки
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Облачные игры: стать геймером без мощного компьютера
•
Умная колонка Ростелекома: как «Маруся» управляет телевидением
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
Как установить умный домофон Ростелекома?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Иркут 69

Из уст этого человека слова - "помочь изменить жизнь" .... могут означать что угодно ☺️

Chubbchubbs

А свои делать ни как? лучше друзьям бабосиков подкинуть

DYNAMO7294

Интересно а где эти 25 000 000 высокооплачиваемых рабочих мест! Никто ему такой вопрос почем уто не задает?

ifhbrjd

А работяги что - не нищие что ли?

150388

Спасение утопающих дело руких самих утопающих... Сначало окунули в нищету, а потом поможем ... И снова...