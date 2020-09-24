Энергетики выпустили Байкал из берегов

Уровень Байкала превысил максимальную критическую отметку. В опасных колебаниях озера виноваты, прежде всего, иркутские энергетики, сообщил директор Байкальского института природопользования Ендон Гармаев.

По данным правительства Бурятии, в сентябре Байкал превысил верхнюю критическую отметку в 457 метров. Дальнейший подъем воды приведет к нарушению водообмена в дельте реки Селенги, а он играет решающую роль в механизмах очищения байкальских вод, отметил Гармаев.

По его словам, на повышение и понижение уровня воды влияет работа Иркутской ГЭС. Но выгоду от колебаний уровня Байкала получают не только энергетики, отметил завлабораторией геохимии Геологического института СО РАН Евгений Кислов.

«Помимо выгоды энергетиков, получают очень большую выгоду алюминщики. В выплавке алюминия электроэнергия – основная составляющая», — сказал он в программе «Золотарев TV».

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Он объяснил, что в 2001 году приняли постановление, ограничивающее диапазон колебания Байкала один метром. В 2015-м появилось постановление, разрешающее перепад в 2,31 метра. Его действие продлили до конца 2020 года. А сейчас предлагают сделать этот уровень постоянным. Это грозит катастрофой.

«Иркутский берег крутой, там подъема воды сильно не заметишь. На бурятском пологом берегу вода уходит байкальская, уходит из колодцев и скважин, загораются торфяники, обнажаются соры, куда заходит молодь рыбы. Вода повышается — затапливаются сенокосы, населенные пункты, размываются косы и ссоры. Они становятся глубоководными. Туда заходит крупная рыба и съедает молодь омуля», — объяснил эколог.

По его словам, проблему уровня колебания воды в Байкале необходимо решать на федеральном уровне, но «для федеральных властей алюминий и энергетика — главное. Они, вообще, не видят людей и особенно не видят Бурятию», — резюмировал он.