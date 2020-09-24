Второй сезон «Трудных подростков» выйдет 5 октября

Премьера первого эпизода второго сезона сериала «Трудные подростки» состоится 5 октября. Новые эпизоды будут выходить в бесплатном доступе раз в неделю по понедельникам, сообщила пресс-служба сервиса more.tv.

Первый сезон рассказывал о бывшем футболисте Антоне Ковалеве. Он выходит из тюрьмы, куда угадил за избиение человека. Спортсмена не берут на работу тренером, и он вынужден устроиться в центр трудных подростков.

По сюжету во втором сезоне Антон Ковалев (Никита Волков) опять окажется в центр трудных подростков. После истории с оружием он едва вновь не отправился за решетку, но зарекся не связываться с юными уголовниками. Ковалеву необходимо доказывать свои тренерские способности. Герой пытается сколотить из ребят футбольную команду, чтобы выиграть городской турнир.

В новом сезоне помимо прежнего актерского состава появятся и новые герои — выпускник Школы-студии МХАТ Сергей Новосад, актриса Наталья Бардо и известный футбольный комментатор Дмитрий Губерниев, который сыграет самого себя.