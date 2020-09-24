Светлаков начал съемки фильма «Love» ко Дню всех влюбленных

Шоумен Сергей Светлаков начал производство романтической комедии «Love», он выступит в качестве продюсера, режиссера и исполнителя главной роли, сообщила пиар-служба медиакомпании Ivi.

«Главная идея фильма — рассказать и показать, что любовь проявляет себя совершенно по-разному», — сказал о будущем фильме Светлаков.

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Зрители в фильме «Love» увидят несколько историй с героями разными по возрасту, мироощущению, статусу, национальности и даже ориентации.

По сюжету, герои истории оказываются в один день в одном отеле Love. Каждый персонаж фильма хочет любить и быть любимым, верит, чувствует, совершает поступки.

«Мы постараемся сделать так, чтобы зрителям во время просмотра было и где посмеяться, и где пустить слезу, попереживать за героев и, главное, выйти из кинозала в состоянии эмоционального подъема и, конечно же, любви», — оценил будущий фильм Светлаков.

Главные роли в «Love» исполнили Сергей Светлаков, Юрий Стоянов, Тимур Батрутдинов, Мария Миронова, Сабина Ахмедова, Екатерина Варнава, Ксения Собчак, Камиль Ларин, Ян Цапник, Елена Валюшкина, Анатолий Белый.

Фильм выйдет в российский кинопрокат в уик-энд Дня Всех Влюбленных — 11 февраля 2021 года.