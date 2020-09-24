НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Светлаков начал съемки фильма «Love» ко Дню всех влюбленных

Источник:
Sibnet.ru
138 0
Фото: © предоставлено пиар-службой Ivi

Шоумен Сергей Светлаков начал производство романтической комедии «Love», он выступит в качестве продюсера, режиссера и исполнителя главной роли, сообщила пиар-служба медиакомпании Ivi.

«Главная идея фильма — рассказать и показать, что любовь проявляет себя совершенно по-разному», — сказал о будущем фильме Светлаков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКанал «Россия» представил сериалы нового сезона

Зрители в фильме «Love» увидят несколько историй с героями разными по возрасту, мироощущению, статусу, национальности и даже ориентации.

По сюжету, герои истории оказываются в один день в одном отеле Love. Каждый персонаж фильма хочет любить и быть любимым, верит, чувствует, совершает поступки.

«Мы постараемся сделать так, чтобы зрителям во время просмотра было и где посмеяться, и где пустить слезу, попереживать за героев и, главное, выйти из кинозала в состоянии эмоционального подъема и, конечно же, любви», — оценил будущий фильм Светлаков.

Главные роли в «Love» исполнили Сергей Светлаков, Юрий Стоянов, Тимур Батрутдинов, Мария Миронова, Сабина Ахмедова, Екатерина Варнава, Ксения Собчак, Камиль Ларин, Ян Цапник, Елена Валюшкина, Анатолий Белый.

Фильм выйдет в российский кинопрокат в уик-энд Дня Всех Влюбленных — 11 февраля 2021 года.

Еще по теме
Второй сезон «Трудных подростков» выйдет 5 октября
Фильм «Цой» Учителя отобрали на Варшавский кинофестиваль
Александр Петров обесценил сюжет фильма «Стрельцов»
Клим Шипенко станет первым режиссером, снявшим фильм в космосе
смотреть все
Культгид #Кинематограф
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин объяснил секрет ракеты «Авангард» эффектом эскимо
•
Госдума запретила бесплатный проезд по платным дорогам
•
Новые правила поверки бытовых счетчиков вступили в силу
•
Астрономы заметили мерцающую тень черной дыры
Как это работает
•
Библиотека в кармане: как работают книги Ростелекома
•
Хвостики и носики: как выбрать спелую дыню
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Житель Ачинска самостоятельно установил памятник Ленину
Сибирь 24.09.2020 13:01
Мальчик в Кузбассе оторвал веки крючком в школьном гардеробе
Сибирь 24.09.2020 12:49
Сильное землетрясение произошло в Новосибирской области
Сибирь 24.09.2020 12:32
Медики рассказали, чем заменить суперфуды
Сибирь 24.09.2020 12:13
Самое популярное
Пострадавшее от разлива топлива в Норильске озеро умерло
9849
Елена Ваенга в шоу «Голос» испортила песню участнику
8432
Пульмонолог заявил о неизбежности второй волны COVID-19
3760
Агафья Лыкова подарила камни директору «Хакасского» заповедника
3467
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин объяснил секрет ракеты «Авангард» эффектом эскимо
•
Госдума запретила бесплатный проезд по платным дорогам
•
Новые правила поверки бытовых счетчиков вступили в силу
•
Астрономы заметили мерцающую тень черной дыры
Подробности
•
Облачные игры: стать геймером без мощного компьютера
•
Община осталась без Виссариона. Что будет с адептами?
•
Две волны: какими бывают землетрясения на Байкале
•
Вредные старообрядцы Забайкалья: как выжить вопреки
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Облачные игры: стать геймером без мощного компьютера
•
Умная колонка Ростелекома: как «Маруся» управляет телевидением
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
Как установить умный домофон Ростелекома?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Иркут 69

Из уст этого человека слова - "помочь изменить жизнь" .... могут означать что угодно ☺️

Chubbchubbs

А свои делать ни как? лучше друзьям бабосиков подкинуть

DYNAMO7294

Интересно а где эти 25 000 000 высокооплачиваемых рабочих мест! Никто ему такой вопрос почем уто не задает?

150388

Спасение утопающих дело руких самих утопающих... Сначало окунули в нищету, а потом поможем ... И снова...

ifhbrjd

А работяги что - не нищие что ли?