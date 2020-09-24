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«Скорая» врезалась в грузовик у обочины в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © УГИБДД по Новосибирску

Автомобиль скорой медицинской помощи врезался в грузовой автомобиль на Ипподромской магистрали, сообщает УГИБДД по Новосибирской области.

Автомобиль скорой помощи двигался по улице Ипподромская со стороны улицы Народная в сторону улицы Кропоткина, у дома 77 столкнулся со стоящим припаркованным у края проезжей части грузовым автомобилем.

«В результате ДТП пострадал фельдшер "скорой", которая была доставлена в больницу с травмой ноги. Обстоятельства данного ДТП уточняются», — говорится в сообщении.

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