«Скорая» врезалась в грузовик у обочины в Новосибирске

Автомобиль скорой медицинской помощи врезался в грузовой автомобиль на Ипподромской магистрали, сообщает УГИБДД по Новосибирской области.

Автомобиль скорой помощи двигался по улице Ипподромская со стороны улицы Народная в сторону улицы Кропоткина, у дома 77 столкнулся со стоящим припаркованным у края проезжей части грузовым автомобилем.

«В результате ДТП пострадал фельдшер "скорой", которая была доставлена в больницу с травмой ноги. Обстоятельства данного ДТП уточняются», — говорится в сообщении.