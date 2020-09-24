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Фильм «Цой» Учителя отобрали на Варшавский кинофестиваль

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © PR Sony Pictures Releasing Russia

Фильм Алексея Учителя «Цой» о смертельном ДТП с музыкантом Виктором Цоем отобрали в Международный конкурс 36-го Варшавского кинофестиваля, сообщил директор фестиваля Стефан Лаудин на пресс-конференции в Варшаве в среду.

Кроме «Цоя» в этом году за главный приз фестиваля поборются фильмы из Австрии, Казахстана, Франции, Японии и других стран. Варшавский Киносмотр станет одним из первых, наряду с Венецианским Кинофестивалем, основные мероприятия которого пройдут в традиционном офлайн-режиме с 9 по 18 октября 2020 года.

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По словам Алексея Учителя, события, происходящие в картине, — вымышленные. В фильме принципиально нет актера, играющего Виктора Цоя. Образ рок-идола складывается из деталей, через реплики и диалоги героев, через их эмоциональные реакции.

По замыслу авторов, картина дает возможность приблизиться к разгадке феномена неугасающей популярности кумира миллионов, задуматься о вещах, которые неподвластны даже смерти.

Главную роль в фильме сыграл Евгений Цыганов, также в картине снялись Паулина Андреева, Марьяна Спивак, Игорь Верник, Илья Дель. Дата премьеры фильма в кинотеатрах пока не назначена, ожидается что релиз состоится осенью этого года. 

Варшавский кинофестиваль — крупнейший фестивалем в Восточной Европе. Он проводится с 1985 года и обладает аккредитацией Международной федерации ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF).



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