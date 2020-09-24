НАВЕРХ

Нейросеть по снимкам из космоса найдет красноярские свалки

Источник:
Sibnet.ru
253 0
Фото: © Sibnet.ru

Интеллектуальная система мониторинга «Цифровая земля» по снимкам из космоса найдет горящие леса и свалки в Красноярском крае, сообщила на своей странице в Facebook компания «Космические решения».

«Наши специалисты вели работу по организации базы данных тестовых эталонных объектов, чтобы научить "Цифровую Землю" распознавать из космоса различные проблемные ситуации на территории края», – рассказал технический директор Алексей Борисевич.

Специалисты с земли особым образом снимали и описывали различные объекты, затем эти снимки использовались для обучения нейросети, которая в дальнейшем и будет заниматься мониторингом территории Енисейской Сибири.

Система сможет по снимкам из космоса распознавать проблемные объекты на территории земли: горящие леса, захламленные лесосеки, замусоренные поля, свалки и карьеры в неположенных местах.

Красноярский край стал одним из семи пилотных регионов России, где запускают систему «Цифровая земля». Система начнет работать до конца этого года.

Еще по теме
Астрономы заметили мерцающую тень черной дыры
Открыт революционный антибиотик
Препарат для сверхточной диагностики рака груди испытали в Томске
Иркутский планетарий проведет ночь наблюдений Луны онлайн
смотреть все
Красноярск #Наука
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин объяснил секрет ракеты «Авангард» эффектом эскимо
•
Госдума запретила бесплатный проезд по платным дорогам
•
Новые правила поверки бытовых счетчиков вступили в силу
•
Астрономы заметили мерцающую тень черной дыры
Подробности
•
Облачные игры: стать геймером без мощного компьютера
•
Община осталась без Виссариона. Что будет с адептами?
•
Две волны: какими бывают землетрясения на Байкале
•
Вредные старообрядцы Забайкалья: как выжить вопреки
Как это работает
•
Библиотека в кармане: как работают книги Ростелекома
•
Хвостики и носики: как выбрать спелую дыню
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
НОВОСТИ СИБИРИ
Мальчик в Кузбассе оторвал веки крючком в школьном гардеробе
Сибирь 24.09.2020 12:49
Сильное землетрясение произошло в Новосибирской области
Сибирь 24.09.2020 12:32
Медики рассказали, чем заменить суперфуды
Сибирь 24.09.2020 12:13
Пещера с самым большим сталагмитом в Сибири станет центром туризма
Сибирь 24.09.2020 11:52
Самое популярное
Пострадавшее от разлива топлива в Норильске озеро умерло
9849
Елена Ваенга в шоу «Голос» испортила песню участнику
8431
Пульмонолог заявил о неизбежности второй волны COVID-19
3754
Агафья Лыкова подарила камни директору «Хакасского» заповедника
3466
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин объяснил секрет ракеты «Авангард» эффектом эскимо
•
Госдума запретила бесплатный проезд по платным дорогам
•
Новые правила поверки бытовых счетчиков вступили в силу
•
Астрономы заметили мерцающую тень черной дыры
Как это работает
•
Библиотека в кармане: как работают книги Ростелекома
•
Хвостики и носики: как выбрать спелую дыню
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Облачные игры: стать геймером без мощного компьютера
•
Умная колонка Ростелекома: как «Маруся» управляет телевидением
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
Как установить умный домофон Ростелекома?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Навальный потребовал от российских властей вернуть одежду
39
Президент поможет россиянам с низкими доходами изменить жизнь
36
Путин счел хамством санкции Запада против МС-21
34
Глава СВР раскрыл цель раскручивания Западом дела Навального
32
Le Monde пересказала разговор Путина и Макрона о Навальном
31