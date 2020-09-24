Нейросеть по снимкам из космоса найдет красноярские свалки

Интеллектуальная система мониторинга «Цифровая земля» по снимкам из космоса найдет горящие леса и свалки в Красноярском крае, сообщила на своей странице в Facebook компания «Космические решения».

«Наши специалисты вели работу по организации базы данных тестовых эталонных объектов, чтобы научить "Цифровую Землю" распознавать из космоса различные проблемные ситуации на территории края», – рассказал технический директор Алексей Борисевич.

Специалисты с земли особым образом снимали и описывали различные объекты, затем эти снимки использовались для обучения нейросети, которая в дальнейшем и будет заниматься мониторингом территории Енисейской Сибири.

Система сможет по снимкам из космоса распознавать проблемные объекты на территории земли: горящие леса, захламленные лесосеки, замусоренные поля, свалки и карьеры в неположенных местах.

Красноярский край стал одним из семи пилотных регионов России, где запускают систему «Цифровая земля». Система начнет работать до конца этого года.