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Путин объяснил секрет ракеты «Авангард» эффектом эскимо

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Президент России Владимир Путин сравнил способность гиперзвуковой ракеты «Авангард» выдерживать температуры более 2 тысяч градусов. с «эффектом эскимо».

«Эффект эскимо: летит и плавится, потому что температура там выше, чем 2 тысяч градусов, чуть меньше, чем на Солнце, но держит нужное время этот материал, и сигналы управления проходят», — пояснил президент.

«В плазме практически изделие летит», — сказал Путин на встрече с представителями атомной отрасли, которая проходит в среду в Кремле.

Ранее российский лидер наградил орденом Андрея Первозванного создателя боевого блока «Авангард», конструктора ракетной техники Герберта Ефремова. Президент напомнил, почему России пришлось создать гиперзвуковой боевой блок «Авангард».

«Выход Соединенных Штатов Америки из Договора по противоракетной обороне в 2002 году вынудил Россию приступить к разработке гиперзвукового оружия. Мы должны были создать это оружие в ответ на развертывание США системы стратегической ПРО, которая в перспективе была бы способна фактически нейтрализовать, обнулить весь наш ядерный потенциал», — отметил президент.

«Авангард», — комплекс стратегического назначения с межконтинентальной баллистической ракетой, оснащенной планирующим крылатым боевым блоком. По данным открытых источников, боевой блок разработан НПО машиностроения (Реутов, Московская область) и испытывался с 2004 года.

Боевой блок комплекса способен лететь в плотных слоях атмосферы на скорости более 20 скоростей звука, маневрируя по курсу и высоте и преодолевая противоракетную оборону.

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Оборона #Оружие #ОПК #Армия #Военная политика #Россия
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Топ комментариев

Иркут 69

Из уст этого человека слова - "помочь изменить жизнь" .... могут означать что угодно ☺️

Chubbchubbs

А свои делать ни как? лучше друзьям бабосиков подкинуть

Иркут 69

Свои композиты делать не позволяет уровень развития. Гражданское авиастроение предполагает высокий ранг...

DYNAMO7294

Интересно а где эти 25 000 000 высокооплачиваемых рабочих мест! Никто ему такой вопрос почем уто не задает?

ifhbrjd

А работяги что - не нищие что ли?