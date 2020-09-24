Путин объяснил секрет ракеты «Авангард» эффектом эскимо

Президент России Владимир Путин сравнил способность гиперзвуковой ракеты «Авангард» выдерживать температуры более 2 тысяч градусов. с «эффектом эскимо».

«Эффект эскимо: летит и плавится, потому что температура там выше, чем 2 тысяч градусов, чуть меньше, чем на Солнце, но держит нужное время этот материал, и сигналы управления проходят», — пояснил президент.

«В плазме практически изделие летит», — сказал Путин на встрече с представителями атомной отрасли, которая проходит в среду в Кремле.

Ранее российский лидер наградил орденом Андрея Первозванного создателя боевого блока «Авангард», конструктора ракетной техники Герберта Ефремова. Президент напомнил, почему России пришлось создать гиперзвуковой боевой блок «Авангард».

«Выход Соединенных Штатов Америки из Договора по противоракетной обороне в 2002 году вынудил Россию приступить к разработке гиперзвукового оружия. Мы должны были создать это оружие в ответ на развертывание США системы стратегической ПРО, которая в перспективе была бы способна фактически нейтрализовать, обнулить весь наш ядерный потенциал», — отметил президент.

«Авангард», — комплекс стратегического назначения с межконтинентальной баллистической ракетой, оснащенной планирующим крылатым боевым блоком. По данным открытых источников, боевой блок разработан НПО машиностроения (Реутов, Московская область) и испытывался с 2004 года.

Боевой блок комплекса способен лететь в плотных слоях атмосферы на скорости более 20 скоростей звука, маневрируя по курсу и высоте и преодолевая противоракетную оборону.