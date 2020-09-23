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Открыт революционный антибиотик

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Вещество эмерициллипсин А — универсальный природный антибиотик, он преодолевает устойчивость патогенов к лекарственным препаратам, его открыли ученые из Тюменского государственного университета.

Сейчас одна из задач фармакологии состоит в поиске природных антибиотиков, способных бороться с микроорганизмами, обладающими множественной (multi-drug resistant, MDR) или абсолютной (extreme-drug resistant, XDR) устойчивостью к антибиотикам, доступным на рынке.

Пептид эмерициллипсина А выделяется из алкалофильного мицеллиального гриба Emericellopsis alkalina. Это вещество подавляет у бактерий способность к образованию биопленок, благодаря чему устойчивость этих патогенов к антибиотикам сходит на нет, цитирует РИА Новости авторов исследования.

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Главная терапевтическая особенность изученного вещества — универсальность воздействия. Перед эмерициллипсином А беззащитны не только MDR- и XDR-формы бактерий, но и практически любые патогенные эукариоты — например, мицеллиальные грибы и дрожжи.

«Эмерициллипсин А действует на эукариоты и прокариоты за счет разных молекулярных механизмов. Эукариоты — грибы и опухолевые клетки — погибают за счет разрушения пептидом их клеточной мембраны, а вирулентность прокариот подавляется за счет предотвращения образования биопленок», — рассказал старший научный сотрудник лаборатории антимикробной резистентности X-BIO ТюмГУ Евгений Рогожин.

Среди патологий, с которыми позволит бороться эмерициллипсин А, — опухоли, а также всевозможные бактериальные и грибковые инфекции. Вещество перспективно и как самостоятельное лечебное средство, и как элемент комплексных препаратов. Терапия может осуществляться либо через инъекции, либо местно — путем прямой обработки пораженных тканей.

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