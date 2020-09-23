НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Природа #Звери #Курьезы

Побит российский рекорд самой низкой температуры в Северном полушарии

Источник:
Sibnet.ru
271 2
Фото: © Sibnet.ru

«Климатические детективы» доказали, что самая низкая температура в Северном полушарии — минус 69,6 градуса Цельсия — была зафиксирована в Гренландии, а не в России, рекорд пересмотрен, сообщается на сайте Всемирной метеорологической организации.

«Всемирная метеорологическая организация признала температуру 69,6 градуса по Цельсию (93,3 градуса по Фаренгейту), зарегистрированную на автоматической метеорологической станции в Гренландии 22 декабря 1991 года, самой низкой из когда-либо зарегистрированных в Северном полушарии», — говорится в сообщении.

Новый рекорд был обнаружен «климатическими детективами» при обращении к архивам. Температура в Гренландии превосходит значение 67,8 градуса, зарегистрированное на российских станциях Верхоянск (февраль 1892 года) и Оймякон (январь 1933 года).

Самый низкий в мире температурный рекорд на планете в 89,2 градуса был установлен 21 июля 1983 года высотной метеостанцией Восток в Антарктиде.

Еще по теме
Томский лесхоз заподозрили в махинациях почти на 10 млн
Две волны: какими бывают землетрясения на Байкале
Что такое осеннее равноденствие?
Фотограф снял с высоты захватывающую дух дорогу в Хакасии
смотреть все
Жизнь #Природа #Гео
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин поможет россиянам с низкими доходами изменить жизнь
•
Госдума приняла закон о росте акцизов на сигареты
•
Су-30 сбили случайно из другого самолета на учениях
•
Открыт революционный антибиотик
Подробности
•
Облачные игры: стать геймером без мощного компьютера
•
Община осталась без Виссариона. Что будет с адептами?
•
Две волны: какими бывают землетрясения на Байкале
•
Вредные старообрядцы Забайкалья: как выжить вопреки
Как это работает
•
Умная колонка Ростелекома: как «Маруся» управляет телевидением
•
В банках и пакете: как засолить хрустящие огурчики
•
Какой утеплитель выбирают профессионалы?
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Путин счел хамством санкции Запада против МС-21
Сибирь 23.09.2020 22:14
Владельцам нового модема от Ростелекома в Бурятии подарят «Умный дом»
Сибирь 23.09.2020 19:03
Сбербанк потратит миллиарды на модернизацию «Манжерока»
Сибирь 23.09.2020 18:40
Школы Горного Алтая начали переход на «дистанционку»
Сибирь 23.09.2020 17:30
Самое популярное
Пострадавшее от разлива топлива в Норильске озеро умерло
9678
Елена Ваенга в шоу «Голос» испортила песню участнику
8252
Агафья Лыкова подарила камни директору «Хакасского» заповедника
3391
Трамп обвинил Россию в краже «супер-пупер ракеты»
2847
Обсуждение (2)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин поможет россиянам с низкими доходами изменить жизнь
•
Госдума приняла закон о росте акцизов на сигареты
•
Су-30 сбили случайно из другого самолета на учениях
•
Открыт революционный антибиотик
Как это работает
•
Умная колонка Ростелекома: как «Маруся» управляет телевидением
•
В банках и пакете: как засолить хрустящие огурчики
•
Какой утеплитель выбирают профессионалы?
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Облачные игры: стать геймером без мощного компьютера
•
Умная колонка Ростелекома: как «Маруся» управляет телевидением
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
Как установить умный домофон Ростелекома?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Навальный потребовал от российских властей вернуть одежду
39
Глава СВР раскрыл цель раскручивания Западом дела Навального
32
Le Monde пересказала разговор Путина и Макрона о Навальном
31
Латвийский бизнес пожаловался на потерю грузопотоков из России
29
Эксперт оценил шансы США в сухопутной войне с Россией  
25