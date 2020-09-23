Побит российский рекорд самой низкой температуры в Северном полушарии

«Климатические детективы» доказали, что самая низкая температура в Северном полушарии — минус 69,6 градуса Цельсия — была зафиксирована в Гренландии, а не в России, рекорд пересмотрен, сообщается на сайте Всемирной метеорологической организации.

«Всемирная метеорологическая организация признала температуру 69,6 градуса по Цельсию (93,3 градуса по Фаренгейту), зарегистрированную на автоматической метеорологической станции в Гренландии 22 декабря 1991 года, самой низкой из когда-либо зарегистрированных в Северном полушарии», — говорится в сообщении.

Новый рекорд был обнаружен «климатическими детективами» при обращении к архивам. Температура в Гренландии превосходит значение 67,8 градуса, зарегистрированное на российских станциях Верхоянск (февраль 1892 года) и Оймякон (январь 1933 года).

Самый низкий в мире температурный рекорд на планете в 89,2 градуса был установлен 21 июля 1983 года высотной метеостанцией Восток в Антарктиде.