Квартиру выставили на продажу за рубль

Житель Коми выставил на продажу квартиру в заполярном поселке городского типа Воргашор за один рубль, объявление опубликовано на портале Avito.

«Отдам за 1 рубль однокомнатную квартиру, требуется ремонт, квартира мне не нужна, живу в другом городе», — говорится в объявлении.

Однокомнатная квартира находится на первом этаже пятиэтажного панельного дома, ее площадь 30 квадратных метров.

Автор добавил, что объявление будет висеть, пока не оформят документы.

Воргашор, где живут около 9,5 тысячи человек, входит в городской округ Воркута. В поселке работает Воргашорская шахта — крупнейшее угледобывающее предприятие в Европейской части России.