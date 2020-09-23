ГАЗ выпустил электрокар GAZelle e-NN

Собраны предсерийные образцы первого российского коммерческого электромобиля GAZelle e-NN, который проедет на одной зарядке 120 километров, сообщила пресс-служба «Группы ГАЗ».

В основе конструкции новой модели лежит единая унифицированная электроплатформа, архитектура которой позволяет выпускать полную линейку легкого коммерческого транспорта: бортовые грузовики, микроавтобусы, фургоны и различные варианты специальной техники.

Выпускаемые автомобили оснащаются 136-сильным электромотором. Запас хода на одной зарядке — 120 километров. По желанию заказчика запас хода может быть увеличен до 200 километров за счет установки дополнительных батарей. Предусмотрена возможность быстрой зарядки до 80% емкости за 30 минут.

В конструкции электромобиля GAZelle e-NN применяются унифицированные компоненты модельного ряда «ГАЗель Next» (шасси, кузов, салон) и оригинальные электрические узлы: тяговые батареи, электродвигатель, преобразователь напряжения, зарядное устройство и другие компоненты.