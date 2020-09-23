НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

ГАЗ выпустил электрокар GAZelle e-NN

Источник:
Sibnet.ru
334 3
Фото: © «Группа ГАЗ»

Собраны предсерийные образцы первого российского коммерческого электромобиля GAZelle e-NN, который проедет на одной зарядке 120 километров, сообщила пресс-служба «Группы ГАЗ».

В основе конструкции новой модели лежит единая унифицированная электроплатформа, архитектура которой позволяет выпускать полную линейку легкого коммерческого транспорта: бортовые грузовики, микроавтобусы, фургоны и различные варианты специальной техники.

Выпускаемые автомобили оснащаются 136-сильным электромотором. Запас хода на одной зарядке — 120 километров. По желанию заказчика запас хода может быть увеличен до 200 километров за счет установки дополнительных батарей. Предусмотрена возможность быстрой зарядки до 80% емкости за 30 минут.

В конструкции электромобиля GAZelle e-NN применяются унифицированные компоненты модельного ряда «ГАЗель Next» (шасси, кузов, салон) и оригинальные электрические узлы: тяговые батареи, электродвигатель, преобразователь напряжения, зарядное устройство и другие компоненты.

Еще по теме
Маск пообещал беспилотную Tesla за 2 млн рублей
Kia K5 эффектно прыгнул на 360 градусов. ВИДЕО
УАЗ вспомнил о модели «Рюрик»
Электромобиль Zetta прошел первый тест-драйв. ВИДЕО
смотреть все
Авто #Автопром
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин поможет россиянам с низкими доходами изменить жизнь
•
Госдума приняла закон о росте акцизов на сигареты
•
Су-30 сбили случайно из другого самолета на учениях
•
Лукашенко тайно стал президентом Белоруссии
Подробности
•
Облачные игры: стать геймером без мощного компьютера
•
Община осталась без Виссариона. Что будет с адептами?
•
Две волны: какими бывают землетрясения на Байкале
•
Вредные старообрядцы Забайкалья: как выжить вопреки
Как это работает
•
Умная колонка Ростелекома: как «Маруся» управляет телевидением
•
В банках и пакете: как засолить хрустящие огурчики
•
Какой утеплитель выбирают профессионалы?
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Владельцам нового модема от Ростелекома в Бурятии подарят «Умный дом»
Сибирь 23.09.2020 19:03
Сбербанк потратит миллиарды на модернизацию «Манжерока»
Сибирь 23.09.2020 18:40
Школы Горного Алтая начали переход на «дистанционку»
Сибирь 23.09.2020 17:30
Препарат для сверхточной диагностики рака груди испытали в Томске
Сибирь 23.09.2020 17:02
Самое популярное
Пострадавшее от разлива топлива в Норильске озеро умерло
9651
Елена Ваенга в шоу «Голос» испортила песню участнику
8211
Агафья Лыкова подарила камни директору «Хакасского» заповедника
3367
Трамп обвинил Россию в краже «супер-пупер ракеты»
2823
Обсуждение (3)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин поможет россиянам с низкими доходами изменить жизнь
•
Госдума приняла закон о росте акцизов на сигареты
•
Су-30 сбили случайно из другого самолета на учениях
•
Лукашенко тайно стал президентом Белоруссии
Подробности
•
Облачные игры: стать геймером без мощного компьютера
•
Община осталась без Виссариона. Что будет с адептами?
•
Две волны: какими бывают землетрясения на Байкале
•
Вредные старообрядцы Забайкалья: как выжить вопреки
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Облачные игры: стать геймером без мощного компьютера
•
Умная колонка Ростелекома: как «Маруся» управляет телевидением
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
Как установить умный домофон Ростелекома?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

DIGERS

Лучше купить старого японца, чем новую ладу... ИМХО

Иркут 69

Из уст этого человека слова - "помочь изменить жизнь" .... могут означать что угодно ☺️

Uynachalnica

ЦитатаСредний возраст японских автомобилей в России — 14 лет, это самый «старый» результат в России,...

DYNAMO7294

Видишь ли в чем тут дело! Когда пришел плешивый в 1999, мне 15 лет исполнилось! А сейчас уже 36, и наш...

Uynachalnica

ЦитатаГлава государства также заявил, что зарплаты ниже МРОТ недопустимы и противоречат Конституции России....