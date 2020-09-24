НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Природа #Звери #Курьезы

Врач объяснил принцип действия вакцины от COVID-19

Источник:
Sibnet.ru
118 0

Вакцина против коронавирусной инфекции не может гарантировать стопроцентной защиты от заболеваемости, она дает гарантию другого, сообщил главный внештатный пульмонолог Минздрава Забайкалья Сергей Лукьянов.

«Не всегда бывает так, что вакцина (от гриппа) помогает не заболеть. Вакцина ставиться для того, чтобы человек не умер от этой инфекции. Точно также будет работать вакцина от коронавирусной инфекции, она не защищает от того, что человек не заразиться. Она защищает от того, чтобы не погибнуть, чтобы не было осложненной формы», — цитирует РТК «Забайкалье» Лукьянова.

В сезон заболеваемости ОРВИ в 2020 году необходимо прививаться от гриппа, добавил главный пульмонолог. Грипп служит проводником других инфекций, и течение COVID-19 у таких пациентов вероятно  будет проходить тяжелее.

«Поэтому именно сейчас очень важно вакцинироваться от гриппа. Но на заражение или не заражение коронавирусом это никак не повлияет», — подчеркнул он. А рост заболеваемости COVID-19, по мнению медика, смогут остановить только разумные ограничительные меры.

Тема: Распространение коронавируса
Как создают вакцины без вирусов. ИНТЕРВЬЮ
Школы Горного Алтая начали переход на «дистанционку»
Пульмонолог в Забайкалье заявил о неизбежности второй волны COVID-19
Рассчитана точная польза защитной маски
смотреть все
Жизнь #Здоровье #Новости COVID19
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин поможет россиянам с низкими доходами изменить жизнь
•
Госдума приняла закон о росте акцизов на сигареты
•
Су-30 сбили случайно из другого самолета на учениях
•
Открыт революционный антибиотик
Подробности
•
Облачные игры: стать геймером без мощного компьютера
•
Община осталась без Виссариона. Что будет с адептами?
•
Две волны: какими бывают землетрясения на Байкале
•
Вредные старообрядцы Забайкалья: как выжить вопреки
Как это работает
•
Библиотека в кармане: как работают книги Ростелекома
•
Хвостики и носики: как выбрать спелую дыню
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Путина позвали на урановые рудники Забайкалья
Сибирь 24.09.2020 10:01
«Скорая» врезалась в грузовик у обочины в Новосибирске
Сибирь 24.09.2020 10:01
Нейросеть по снимкам из космоса найдет красноярские свалки
Сибирь 24.09.2020 09:44
Врач объяснил принцип действия вакцины от COVID-19
Сибирь 24.09.2020 09:26
Самое популярное
Пострадавшее от разлива топлива в Норильске озеро умерло
9787
Елена Ваенга в шоу «Голос» испортила песню участнику
8394
Пульмонолог заявил о неизбежности второй волны COVID-19
3480
Агафья Лыкова подарила камни директору «Хакасского» заповедника
3447
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин поможет россиянам с низкими доходами изменить жизнь
•
Госдума приняла закон о росте акцизов на сигареты
•
Су-30 сбили случайно из другого самолета на учениях
•
Открыт революционный антибиотик
Как это работает
•
Библиотека в кармане: как работают книги Ростелекома
•
Хвостики и носики: как выбрать спелую дыню
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Облачные игры: стать геймером без мощного компьютера
•
Умная колонка Ростелекома: как «Маруся» управляет телевидением
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
Как установить умный домофон Ростелекома?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Навальный потребовал от российских властей вернуть одежду
39
Глава СВР раскрыл цель раскручивания Западом дела Навального
32
Le Monde пересказала разговор Путина и Макрона о Навальном
31
Латвийский бизнес пожаловался на потерю грузопотоков из России
29
Путин поможет россиянам с низкими доходами изменить жизнь
28