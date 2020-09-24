Врач объяснил принцип действия вакцины от COVID-19

Вакцина против коронавирусной инфекции не может гарантировать стопроцентной защиты от заболеваемости, она дает гарантию другого, сообщил главный внештатный пульмонолог Минздрава Забайкалья Сергей Лукьянов.

«Не всегда бывает так, что вакцина (от гриппа) помогает не заболеть. Вакцина ставиться для того, чтобы человек не умер от этой инфекции. Точно также будет работать вакцина от коронавирусной инфекции, она не защищает от того, что человек не заразиться. Она защищает от того, чтобы не погибнуть, чтобы не было осложненной формы», — цитирует РТК «Забайкалье» Лукьянова.

В сезон заболеваемости ОРВИ в 2020 году необходимо прививаться от гриппа, добавил главный пульмонолог. Грипп служит проводником других инфекций, и течение COVID-19 у таких пациентов вероятно будет проходить тяжелее.

«Поэтому именно сейчас очень важно вакцинироваться от гриппа. Но на заражение или не заражение коронавирусом это никак не повлияет», — подчеркнул он. А рост заболеваемости COVID-19, по мнению медика, смогут остановить только разумные ограничительные меры.