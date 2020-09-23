НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Софт #Мистика #Гаджеты #Умный дом

Препарат для сверхточной диагностики рака груди испытали в Томске

Источник:
Sibnet.ru
133 0
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Томские ученые получили данные первого этапа клинических испытаний нового радиофармпрепарата для диагностики агрессивного вида рака молочной железы, сообщила пресс-служба ТПУ.

Ученые вуза разработали препарат по принципиально новой для России технологии — с применением каркасного белка. Первый этап клинических испытаний, в котором участвовали 29 пациентов, проходил в НИИ онкологии Томского национального исследовательского медицинского центра РАН (ТНИМЦ).

Особенность препарата – это структура, в которую входят каркасный белок и радиоактивный изотоп технеций-99. Белок отвечает за точность поиска опухолевой клетки, а изотоп за визуализацию — местоположение клетки можно увидеть с помощью гамма-камеры, они есть во всех онкоцентрах. Подобные препараты считаются перспективными за счёт точности и отсутствия токсичности, но в широкую практику пока не внедрены. В препарате использован белок, специфичный к онкомаркеру Her2/neu – чем его больше, тем более агрессивно протекает заболевание.

«Для лечения такого типа рака молочной железы применяются дорогостоящие таргетные препараты, для назначения которых необходима точнейшая диагностика, чтобы не пропустить при лечении опухолевые клетки и при этом минимизировать воздействие препаратов на здоровые ткани, — рассказала научный сотрудник научно-исследовательского центра «Онкотераностика» ТПУ Ольга Брагина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕОнколог озвучил самый распространенный симптом рака

Во время испытаний выяснилось, что при использовании препарата можно одновременно визуализировать метастазы не только в молочной железе, но и в печени, если они есть. Также в одном из случаев у пациентки нашли дополнительные метастатические очаги в грудных позвонка и в ребре — эти очаги не удалось визуализировать стандартными методами диагностики.

«Это была лишь первая фаза исследования, для определения дальнейших возможностей препарата клинические исследования продолжатся. Их планируется расширить и использовать для визуализации в других органах. Дальнейшие этапы исследований могут занять несколько лет. Затем препарату еще предстоит пройти долгий этап сертификации, чтобы он стал доступен пациентам других клиник», — пояснил заведующий отделением радионуклидной диагностики НИИ онкологии ТНИМЦ Владимир Чернов.

Еще по теме
Иркутский планетарий проведет ночь наблюдений Луны онлайн
Нетронутый могильник скифского времени обнаружили в Хакасии
Раскрыт состав загадочного напитка из древней китайской гробницы
Роспотребнадзор назвал дату регистрации второй вакцины от COVID
смотреть все
Технологии #Наука #Здоровье
КАРТИНА ДНЯ
•
Лукашенко тайно стал президентом Белоруссии
•
Навального выписали из клиники
•
Le Monde пересказала разговор Путина и Макрона о Навальном
•
Приложение сможет экстренно разблокировать двери авто
Подробности
•
Облачные игры: стать геймером без мощного компьютера
•
Община осталась без Виссариона. Что будет с адептами?
•
Две волны: какими бывают землетрясения на Байкале
•
Вредные старообрядцы Забайкалья: как выжить вопреки
Как это работает
•
Умная колонка Ростелекома: как «Маруся» управляет телевидением
•
В банках и пакете: как засолить хрустящие огурчики
•
Какой утеплитель выбирают профессионалы?
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Школы Горного Алтая начали переход на «дистанционку»
Сибирь 23.09.2020 17:30
Препарат для сверхточной диагностики рака груди испытали в Томске
Сибирь 23.09.2020 17:02
Пульмонолог заявил о неизбежности второй волны COVID-19
Сибирь 23.09.2020 16:32
Новосибирский завод Элсиб загрузится заказами вперед на 30 лет
Сибирь 23.09.2020 16:10
Самое популярное
Пострадавшее от разлива топлива в Норильске озеро умерло
9612
Елена Ваенга в шоу «Голос» испортила песню участнику
8149
Агафья Лыкова подарила камни директору «Хакасского» заповедника
3332
Трамп обвинил Россию в краже «супер-пупер ракеты»
2802
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Лукашенко тайно стал президентом Белоруссии
•
Навального выписали из клиники
•
Le Monde пересказала разговор Путина и Макрона о Навальном
•
Приложение сможет экстренно разблокировать двери авто
Как это работает
•
Умная колонка Ростелекома: как «Маруся» управляет телевидением
•
В банках и пакете: как засолить хрустящие огурчики
•
Какой утеплитель выбирают профессионалы?
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Облачные игры: стать геймером без мощного компьютера
•
Умная колонка Ростелекома: как «Маруся» управляет телевидением
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
Как установить умный домофон Ростелекома?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Песков рассказал об абсурде в истории с Навальным
46
Навальный потребовал от российских властей вернуть одежду
39
Покупка валюты в России побила рекорд
32
Глава СВР раскрыл цель раскручивания Западом дела Навального
32
Лукашенко закрыл границу с Польшей, Литвой и Украиной
31