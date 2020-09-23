Препарат для сверхточной диагностики рака груди испытали в Томске

Томские ученые получили данные первого этапа клинических испытаний нового радиофармпрепарата для диагностики агрессивного вида рака молочной железы, сообщила пресс-служба ТПУ.

Ученые вуза разработали препарат по принципиально новой для России технологии — с применением каркасного белка. Первый этап клинических испытаний, в котором участвовали 29 пациентов, проходил в НИИ онкологии Томского национального исследовательского медицинского центра РАН (ТНИМЦ).

Особенность препарата – это структура, в которую входят каркасный белок и радиоактивный изотоп технеций-99. Белок отвечает за точность поиска опухолевой клетки, а изотоп за визуализацию — местоположение клетки можно увидеть с помощью гамма-камеры, они есть во всех онкоцентрах. Подобные препараты считаются перспективными за счёт точности и отсутствия токсичности, но в широкую практику пока не внедрены. В препарате использован белок, специфичный к онкомаркеру Her2/neu – чем его больше, тем более агрессивно протекает заболевание.

«Для лечения такого типа рака молочной железы применяются дорогостоящие таргетные препараты, для назначения которых необходима точнейшая диагностика, чтобы не пропустить при лечении опухолевые клетки и при этом минимизировать воздействие препаратов на здоровые ткани, — рассказала научный сотрудник научно-исследовательского центра «Онкотераностика» ТПУ Ольга Брагина.

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Во время испытаний выяснилось, что при использовании препарата можно одновременно визуализировать метастазы не только в молочной железе, но и в печени, если они есть. Также в одном из случаев у пациентки нашли дополнительные метастатические очаги в грудных позвонка и в ребре — эти очаги не удалось визуализировать стандартными методами диагностики.

«Это была лишь первая фаза исследования, для определения дальнейших возможностей препарата клинические исследования продолжатся. Их планируется расширить и использовать для визуализации в других органах. Дальнейшие этапы исследований могут занять несколько лет. Затем препарату еще предстоит пройти долгий этап сертификации, чтобы он стал доступен пациентам других клиник», — пояснил заведующий отделением радионуклидной диагностики НИИ онкологии ТНИМЦ Владимир Чернов.