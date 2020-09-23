Приложение сможет экстренно разблокировать двери авто

Мобильное приложение для экстренной разблокировки дверей автомобиля запустят в России в 2022 году, сервис будет доступен не только для водителей личных авто, но и для пользователей каршеринга и такси, сообщил официальный представитель НТИ «Автонет» Ярослав Федосеев.

«Появление нового приложения вызвано техническими сбоями работы каршерингов и желанием некоторых таксистов не выпускать своих пассажиров. Система будет работать на базе российской сервисной телематической платформы "Автодата"», — цитирует ТАСС Федосева.

Сервис будет бесплатным и водитель сможет установить его по собственному желанию. В приложении будут содержаться данные всех машин, подключенных к «Автодате». По оценкам «Автонета», сейчас она есть у 20% машин в России, а к 2025 году эта цифра достигнет 50%.

Предполагается, что мобильное приложение автоматически определит машину, в которой находится пользователь и в течение 2-3 минут после указания проблемы разблокирует двери.

«Последнее время сервисы каршеринга создают неудобства для водителей. Недавно был случай когда москвич застрял в арендованной машине на три часа. Он пытался связаться с техподдержкой, но ему никто не отвечал. Приложение позволит определить местоположение человека через глобальную навигационную спутниковую систему ГЛОНАСС, далее она определит транспортное средство, где находится человек и в случае, если он нажмет кнопку экстренной разблокировки дверей, они будут открыты в течение 2-3 минут», — описал действие сервиса Федосеев.