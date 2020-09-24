Последние части «Людей Икс» покажут на СТС в выходные

Фильмы «Люди Икс: Дни минувшего будущего», «Люди Икс: Апокалипсис» и «Логан» покажут на канале СТС с пятницы по воскресенье.

Одни из последних фильмов франшизы «Люди Икс» покажут на канале СТС с 25 по 27 сентября.

«Люди Икс: Дни минувшего будущего»

25 сентября, в пятницу в 20.45 и субботу в 23.45

В седьмом фильме про «Людей Икс», действие происходит в недалеком будущем (в 2023 году). Программа «Стражи», созданная Правительством США для отлова мутантов, взбунтовалась, когда начала находить «спящие» мутационные гены и в обычных людях. Теперь весь мир лежит в руинах, а оставшиеся в живых обычные люди и мутанты содержатся в концентрационных лагерях.

В этом фильме Логан отправится в прошлое, чтобы рассказать Чарльзу Ксавьеру о грядущих переменах и уговорить его освободить Магнето из тюрьмы. Их план — помешать Мистик убить Боливара Траска — создателя «Стражей».

«Люди Икс: Апокалипсис»

26 сентября, в субботу в 18.05 и воскресенье в 22.55

Фильм «Апокалипсис» стал следующим после «Минувших дней». Людям Икс предстоит столкнуться с древним мутантом Апокалипсисом. Схватка с ним может стать последней не только для мутантов, но и для всего человечества. В поисках способа победы Людям Икс предстоит узнать больше о происхождении своего вида.

В «Апокалипсисе» большая часть сюжета посвящена Магнето и его сыну, который, зная о своих способностях, обращается за помощью к Чарльзу Ксавьеру.

«Логан»

26 сентября, в субботу в 21.00

Фильм «Логан» — десятый фильм из серии «Люди Икс», а также третий и финальный про Росомаху. Фильм отличается от предыдущих картин мрачной атмосферой, которую пожелал сохранить исполнитель главной роли Хью Джекман.

В «Логане» Росомаха, почти потерявший способность к регенерации пытается заработать деньги, чтобы уехать вместе в Чарльзом Ксавьером на яхте в океан. Но на его плечи ложится забота об 11-летней Лоре, которая превращается в миссию по доставке детей-мутантов в безопасное место.