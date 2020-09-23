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Лукашенко тайно стал президентом Белоруссии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента Белоруссии

Александр Лукашенко в среду вступил в должность президента Белоруссии. На инаугурации он заявил, что не может «бросить белорусов».

Церемония инаугурации прошла во Дворце независимости, на ней присутствовали несколько сотен человек, передает агентство БелТА. Это единственный источник информации о вступлении Лукашенко в должность президента, кадры с инаугурации не показали даже на государственном телеканале республики, поэтому церемонию называют «тайной».

Лукашенко произнес присягу на белорусском языке, положив правую руку на Конституцию. Затем председатель ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина вручила ему удостоверение Президента Республики Беларусь.

«Я не могу, не имею права бросить белорусов, которые связали с государственным курсом не только политические предпочтения, но и свою судьбу, будущее своих детей, всех, кто в столь сложный для Беларуси период остался верен стране и народу», — цитирует БелТА речь Лукашенко.

Также он заявил, что белорусы «выстрадали» свою независимость, и теперь «белорусы как нация уже не дети, мы — народ».

Выборы главы государства состоялись 9 августа. По данным ЦИК, за Лукашенко проголосовало 80,1% избирателей. Оппозиция сочла победителем своего кандидата — Светлану Тихановскую. После выборов в стране постоянно проходят акции протеста.

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