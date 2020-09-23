Усс показал любимую статуэтку со смыслом. ФОТО

Губернатор Красноярского края Александр Усс показал любимую статуэтку в кабинете, это оловянный солдатик, сообщил он на странице в Instagram.

По его словам, кто-то из красноярцев уже несколько раз задавал вопрос о необычной статуэтке, которая в кабинете регулярно попадает в кадр со времен депутатской работы.

«Это не талисман, все гораздо проще. Статуэтку мне вручили во время награждения в Государственном Кремлевском дворце как лучшему спикеру России 2005 года. Теперь вот она "переехала" в другое место. Но самый значимый для меня другой предмет — фигурка стойкого оловянного солдатика. Она стоит у компьютера и в кадр не попадает», — написал Усс.

Он добавил, что солдатика подарил давно один хороший человек. «Подарил без комментариев. Наверное, как напутствие», — сообщил глава региона.

Усс — профессор, доктор юридических наук и президент Сибирского федерального университета. По его словам, во власть он не стремился и готов был в любой момент вернутся преподавать университет, но не сложилось.