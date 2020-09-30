Акриловая декоративная штукатурка: какую выбрать

Подбор покрытия для стен — одна из главных задач ремонта в квартире или доме. В последнее время набирает популярность акриловая декоративная штукатурка — как для отделки внутренних стен, так и фасадов. Материал служит 20-25 лет, устойчив к повреждениям, влагостоек, безопасен. Как правильно подобрать готовую декоративную штукатурку?

Какие штукатурки бывают

Декоративные штукатурки на рынке делятся на сухие и готовые, говорит директор по маркетингу компании VGT Людмила Антипова. Сухие минеральные штукатурки перед применением требуют разбавления водой, что создает определенные трудности, поскольку материал имеет ограниченное открытое время работы.

«Сухие минеральные штукатурки, в числе которых цемент, гипс, известь, сегодня в основном используют для экономичной отделки. Для декоративной отделки чаще всего применяют доступные по цене готовые акриловые штукатурки. Они открывают широчайшие возможности для воплощения различных дизайнерских идей, как в интерьерах, так и на фасадах», — отмечает специалист.

Все акриловые штукатурки можно разделить на несколько больших групп: фактурные и тонкослойные штукатурки, для наружных и внутренних работ и только для внутренней отделки.

«Акриловые штукатурки VGT — экологичны, не имеют резкого запаха. Они могут использоваться в спальне, детской или на кухне, что подтверждено свидетельством о госрегистрации на материал. Поверхность после ремонта дышит, что обеспечивает комфортность жизни», — подчеркивает Антипова.

Готовые акриловые штукатурки просты в нанесении. При желании и минимальной тренировке с нанесением некоторых видов материала можно справиться самому. В этом случае отделка стен обойдется дешевле обоев. Привлечение дизайнера или мастера с опытом гарантирует эксклюзивный рисунок и правильный подбор цветов, в конечном итоге это обеспечит комфортную атмосферу и уют в доме.

Виды декоративных штукатурок

Сегодня на рынке очень популярны тонкослойные акриловые штукатурки. Они позволяют создавать на поверхности гладкие покрытия, которые имитируют различные породы камня, а также ткань или природное явление. Лидером является простой и демократичный «Мокрый шелк», текстура которого после нанесения визуально напоминает тонкую шелковую ткань.

«Такая штукатурка играет различными оттенками в зависимости от угла падения света. Мерцающий 3D-блеск дает перламутровый пигмент, входящий в состав штукатурки. Материал рекомендуется для изысканных интерьеров в стиле ампир, барокко или классика», — рассказывает эксперт.

Еще один популярный продукт — штукатурка «Мираж» с перламутровыми частицами и специальными стеклянными микрошариками. Материал создает на поверхности «мягкие» фактурные композиции, добавляя к ним игру света и тени. Такое покрытие может украсить как классический, так и современный интерьер.



Штукатурка «Морской бриз» с перламутровыми частицами и добавлением речного песка создает эффект легкого ветерка или парящих облачков, однако, фактура более грубая, чем у штукатурки «мираж», поэтому ее лучше использовать в отделке общественных помещений: гостиниц, ресторанов. Все перечисленные декоративные покрытия торговой марки VGT практичны в эксплуатации: легко моются и ремонтируются.

Классический вариант отделки интерьера – использование «венецианской штукатурки». Идея «венецианской штукатурки» состоит в полупрозрачности наносимых слоев. За счет многослойности получают покрытие, которое имитирует мрамор, либо другой природный камень. В отличие от простого способа нанесения «мокрого шелка», венецианская штукатурка требует высокой квалификации, поэтому в этом случае лучше нанять опытных мастеров.

«Самый свежий тренд — использование штукатурки "Арт-бетон", которая образует фактуру с вкраплениями окатанной фракции доломита темного цвета, что дает возможность имитировать различные текстуры бетона или камня, — отмечает Антипова. — Материал подходит для самых разных стилей — loft, high-tech, арт-деко».

Виды декоративных штукатурок: «короед» и «шуба»

Фактурные декоративные штукатурки позволяют создавать на поверхности рельеф. Обычно они отличаются размером зерна наполнителя, в качестве которого традиционно выступает мраморная крошка, а также глубиной создаваемого рельефа. Самые известные виды рельефа — «короед», «шуба», «карта мира». Способы нанесения штукатурки при этом могут быть разные.

Сегодня для фактурной штукатурки активно используется метод механизированного нанесения, который существенно увеличивает скорость работ. Это покрытие не требует тщательной подготовки поверхности, отлично маскирует мелкие дефекты стен, что позволяет сэкономить.



Некоторые декоративные штукатурки содержат армирующий наполнитель (целлюлозу), поэтому они легко скрывают мелкие трещины на поверхности и дают возможность получить более высокий рельефный рисунок. Например, это декоративная штукатурка «Барельеф».

Расход декоративной штукатурки напрямую зависит от выбранного материала. Если для тонкостенных он варьируется от 150 до 400 граммов на квадратный метр, то для фактурных показатель резко вырастет — от 1 до 5 килограммов на квадратный метр. Впрочем, такой расход штукатурки все равно может оказаться выгодным, поскольку она наносится прямо на грунтовку, шпатлевка стен не требуется.

«Фактурная штукатурка может применяться как на фасадах, так и внутри помещений, тогда как тонкослойная только внутри. Дизайн интерьера определяет заказчик. В зависимости от выбранного стиля в ассортиментном портфеле компании VGT можно подобрать соответствующее ему декоративное покрытие. Молодежь сегодня предпочитает отделку в стиле loft, средняя возрастная категория покупателей чаще выбирает стиль прованс, а старшее поколение отдает предпочтение классике», — подытоживает Людмила Антипова.