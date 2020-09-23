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Номинированный на «Оскар» фильм «Холодная война» впервые покажут по ТВ

Источник:
Sibnet.ru
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Фильм режиссера Павла Павликовского «Холодная война» впервые покажут на Первом канале, картина была представлена в трех номинациях на премию «Оскар».

Действие фильма разворачивается в послевоенной Польше. Дирижер Виктор прослушивает в польских деревнях исполнителей народных песен. Он замечает девушку Зулю, с которой у них начинается роман, на пути которого встает как политика, так и их личные разногласия.

Фильм получил высокие оценки кинокритиков и был выдвинут на «Оскар» в трех номинациях — «Лучший режиссер», «Лучшая работа оператора», «Лучший фильм на иностранном языке».

Телепремьера фильма «Холодная война» состоится на Первом канале 27 сентября в 23.10.

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