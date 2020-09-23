Публикация переписки Рудковской с Загитовой вызвала скандал

Команда тренера Этери Тутберидзе выложила в Instagram переписку продюсера, супруги фигуриста Евгения Плющенко Яны Рудковской с фигуристкой Алиной Загитовой, в которой олимпийскую чемпионку пытаются «переманить». Плющенко заявил, что «штаб совсем ку-ку».

Группа Тутберидзе выложила в stories скриншоты переписки. «Алиночка, привет, Евгений Викторович (Плющенко) просил тебе передать, что он тебя очень ждет, и я тоже», — говорится в одном из них. Также Рудковская обещала, что будет «много льда и специалистов».

Загитова отказалась от предложения Рудковской, но поблагодарила ее, объяснив, что предпочитает остаться тренироваться в группе Этери Тутберидзе.

«Снова работаем и никого не трогаем! Штаб, а штаб, вы там совсем ку-ку? Вот вас там штормит! Мне сделать ответный шаг, чтобы вам наконец-то стало стыдно за все ваши действия?!!!!!!!» — отреагировал Плющенко в Instagram.

По словам Рудковской, сообщения были вырваны из общего контекста. «Я не вижу там слов "тренироваться" и уж тем более какого-то негатива в чью-то сторону. В прошлом году Алина со мной общалась на тему перехода и возможного участия в наших шоу, но решила остаться там, откуда хотела уйти», — прокомментировала Рудковская в интервью «Спорт-Экспрессу».

Чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова и чемпионка Европы Алена Косторная в 2020 году перешли от Тутберидзе к Плющенко. Фигуриста обвинили в том, что он переманивает сформировавшихся спортсменок. Тот парировал, что «переманить или перекупить» фигуриста нельзя, если «все идеально складывается с тренером».

Загитова, завоевавшая все главные титулы в фигурном катании, в декабре 2019 года заявила о приостановке карьеры, но была включена в основной состав сборной России для подготовки к сезону. Спортсменка снялась с контрольных прокатов ради участия в шоу «Ледниковый период». Неизвестно, будет ли она выступать на этапах Кубка России.