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Трещины появились в домах Приангарья после землетрясения

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Дим137 / CC BY-SA 4.0

Специалисты обследовали дома в Иркутской области после ночного землетрясения во вторник, в том числе хрущевки 355-й серии. Выяснилось, что в некоторых домах появились трещины, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Сильное землетрясение произошло в Иркутской области в ночь на 22 сентября. По поручению Игоря Кобзева в каждом из 12 районов, где ощущались подземные толчки, были созданы группы специалистов для обследования жилых домов, социальных и инфраструктурных объектов.

Эпицентр землетрясения находился в Слюдянском районе. Там, по словам мэра Алексея Шульца, за сутки обследовано 849 объектов капитального строительства и 3,2 тысячи домов в жилом секторе. Выявлены незначительные повреждения. В Култуке, где сила землетрясения составила 8 баллов, и селе Тельма повреждены печные трубы в 15 частных домах, но обращения граждан продолжают поступать.

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В Иркутске комиссия зафиксировала трещины на штукатурке в подъездах двух многоквартирных домов. Еще в одном доме, признанном аварийным, осыпалась штукатурка. Повреждены три печные трубы в доме старой постройки, а в другом – над окном нависла наружная облицовка. Работа по выявлению дефектов, вызванных землетрясением, будет вестись еще минимум неделю.

Губернатор области Игорь Кобзев поручил подготовить предложения о вхождении в 2021 году в федеральную программу по обследованию на сейсмоустойчивость домов 335 серии.

В августе депутат Госдумы Александр Якубовский направил в правительство РФ письмо, где сообщил, что хрущевки в Иркутской области за годы эксплуатации потеряли запас прочности и могут обрушиться от очередного землетрясения.

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