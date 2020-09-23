Травников снял еще часть коронавирусных ограничений

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников разрешил гастрольную деятельность в сфере культуры, работу учреждений молодежной политики, гостиниц и соляриев, сообщает правительство региона.

Действие режима повышенной готовности продлевается еще на месяц. Снимается ряд ограничений, связанных с коронавирусом: речь идет о разрешении гастрольной деятельности в сфере культуры, увеличении заполняемости стадионов с 25 до 50%, возобновлении работы учреждений молодежной политики, гостиниц и соляриев.

Необходимые документы внесут на рассмотрение правительства Новосибирской области 28 сентября.

«Ситуация, связанная с коронавирусом, в Новосибирской области в настоящее время стабильная, не отмечается роста заболеваемости, напротив, фиксируется позитивная динамика по числу выздоровевших. При условии соблюдения необходимых санитарно-эпидемиологических требований мы считаем возможным реализовать дальнейшие меры по снятию ряда ограничений», – сказал Травников.

В Новосибирской области за последние сутки заразилось 65 человек, умерли пять. Всего за период пандемии заразилось 12,6 тысячи человек, умерли — 425.