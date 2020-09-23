Шамсутдинов раскрыл подробности расстрела сослуживцев

Срочник Рамиль Шамсутдинов, обвиняемый в расстреле восьми сослуживцев в воинской части в Забайкалье, признал вину и подробно изложил обстоятельства совершенных преступлений, сообщила пресс-служба Главного военного следственного управления.

Следствием установлено, что 25 октября 2019 года Шамсутдинов, имея при себе автомат АК-74М, прибыл с военнослужащими подразделения на территорию комплекса подготовки дежурной смены и проследовал к учебному месту.

Получив четыре магазина, снаряженные 30 боевыми патронами калибра 5,45 миллиметра каждый, он расстрелял своих сослуживцев из автомата АК-74М, целясь им в головы, грудь и спину.

Израсходовав первый магазин, он присоединил новый и продолжил стрельбу. Подозревая, что некоторые из военнослужащих могли выжить, Шамсутдинов решил их осмотреть и, обнаружив раненых, несколько раз выстрелил. Восемь военнослужащих погибли на месте, двое получили тяжелые ранения.

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Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым. Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено во Второй Восточный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

Шамсутдинов обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а», «е» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом), части 3 статьи 30, и пунктами «а», «е» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом). Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.