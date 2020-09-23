Александр Петров обесценил сюжет фильма «Стрельцов»

Актер Александр Петров, сыгравший главную роль в фильме «Стрельцов», оценил сюжет картины накануне ее выхода в прокат.

«Мы хотели снимать кино для широкого зрителя, но хотели сохранить эту самую правду про этого человека, его характер, харизму. Дело не в том, что мы испугались снять сцены о том, что они где-то пили и курили. Если бы мы об этом сняли, то мы бы попали в другую группу фильма. Но тогда все должны быть другими. Я считаю это кино не приторным, а праздником, в котором нуждаются люди в нашей стране», — сказал Петров журналистам.

По словам Петрова, футболист Эдуард Стрельцов в фильме показан в более выгодном свете, чем на самом деле. Главной задачей создателей фильма было рассказать о советском спортсмене как о герое, вынося на первый план его футбольный талан, а не криминальную биографию.

Эдуард Стрельцов считается одним из лучших игроков в истории советского футбола. Пятном на его репутации стал арест в 1958 году, перед стартом чемпионата мира в Швеции. Стрельцова обвинили в изнасиловании 20-летней девушки. Стрельцов был признан виновным и приговорен к 12 годам лишения свободы.

Фильм «Стрельцов» выйдет в прокат 24 сентября.