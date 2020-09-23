«Яндекс» договорился о покупке банка «Тинькофф»

«Яндекс» договорился с головной структурой «Тинькофф банка» — TCS Group — о покупке кредитной организации, говорится в сообщении TCS Group на Лондонской бирже.

Сумма сделки составит 5,48 миллиарда долларов, или 27,64 доллара за акцию банка.

В «Яндексе» ТАСС подтвердили, что компания ведет переговоры с TCS Group о возможной покупке 100% банка «Тинькофф».

Также в сообщении компании отмечается, что окончательные условия сделки будут зависеть от удовлетворительного завершения комплексной проверки и согласования окончательной документации.