Иркутский планетарий проведет ночь наблюдений Луны онлайн

Иркутское региональное астрономическое общество (ИРАО) при поддержке Иркутского планетария проведет Всемирную ночь наблюдений Луны в субботу. Она будет проходить в онлайн-формате, сообщил директор планетария Павел Никифоров.

В субботу с 20.00 до 21.00 (с 15.00 до 16.00 мск) по местному времени при условии ясной погоды можно будет увидеть Луну через телескоп. Также в программе наблюдений Сатурн, Марс и галактика Андромеды. Комментировать наблюдения в прямом эфире будет директор Иркутского планетария.

Планетарий Иркутска ежегодно проводит ночь наблюдение Луны с 2017 года. Но до 2020-го мероприятия проходили на площадках, куда приезжали участники.

В этом году из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции организаторы решили понаблюдать за спутником Земли онлайн. Транслировать изображения будут на YouTube канале.