Клим Шипенко станет первым режиссером, снявшим фильм в космосе

Главный герой фильма в действительности полетит на Международную космическую станцию, новый картина станет первой в истории, снятой в космосе, сообщается на сайте Госкорпорации «Роскосмос».

«Сюжет фильма предусматривает полет на Международную космическую станцию, который запланирован на осень 2021 года на российском транспортном пилотируемом корабле "Союз МС"», — говорится в сообщении.

Главный герой картины, который полетит на МКС, и его дублер будут определены по результатам открытого конкурса. Название фильма пока не утверждено.

Созданием космического проекта займутся Госкорпорация «Роскосмос», Первый канал и студия Yellow, Black and White.

Режиссер картины — Клим Шипенко (фильмы «Салют-7», «Холоп»). Генеральными продюсерами масштабного проекта выступят Дмитрий Рогозин, Константин Эрнст, Сергей Титинков, Эдуард Илоян, Денис Жалинский, Виталий Шляппо и Алексей Троцюк.

Сейчас стороны обсуждают детали будущего фильма — сценарий, технические возможности съемок и актерский состав.