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Магазин «Ярче» в Томске наказали за противозаконную рекламу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Владелец магазина «Ярче» в Томске получил за то, что использовал в рекламе слово «лучшие», об этом сообщило УФАС по Томской области.

По информации ведомства, местный житель пожаловался на рекламу, которая звучала следующим образом: «Выращиваем производим продаем. Отличное качество! Лучшие цены! Каждый день 200 – мега выгодных акций!» (пунктуация сохранена).

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«Нарушение рекламного законодательства выражается в использовании в макете рассматриваемой рекламы сравнения "Лучшие цены" при отсутствии указания критерия сравнения», – уточнило УФАС.

В итоге ООО «Камелот-А», которому принадлежит магазин «Ярче», получило штраф в размере 50 тысяч рублей. Обычно за подобное нарушение штрафуют на 100 тысяч, но наказание смягчили, «учитывая исполнение ООО "Камелот-А" выданного предписания, финансовое положение общества, а также экономическую ситуацию, связанную с введением ограничительных мер по причине распространения новой коронавирусной инфекции».

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