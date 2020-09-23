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Рассчитана точная польза защитной маски

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Защитная медицинская маска снижает риск заражения респираторными инфекциями в 1,8 раза, а перчатки — в 1,3 раза, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии Роспотребнадзора провел анализ эффективности использования медицинских масок и перчаток при ОРВИ, гриппе и коронавирусе.

«Ношение медицинской маски снижало вероятность заражения различными респираторными инфекциями в 1,8 раза, использование перчаток — в 1,3 раза», — говорится в сообщении.

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При наличии контакта с больными острыми респираторными инфекциями ношение медицинской маски снижало вероятность инфицирования возбудителями в 1,8 раза, использование перчаток — в 2,7 раза.

В Роспотребнадзоре напомнили, что маски рекомендуется носить при посещении мест массового скопления людей, в поездках на общественном транспорте, при уходе за больными и общении с людьми с признаками ОРВИ. Она должна плотно закрывать нос и рот, не оставляя зазоров. Использовать одноразовую маску вторично не следует, ее нужно утилизировать в отдельном пакете.

Тема: Распространение коронавируса
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