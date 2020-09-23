Уникальную дорогу в объезд Казахстана открыли в Омской области

Новая дорога позволит ездить по Омской области, минуя Казахстан – трассу построили по уникальной технологии, сэкономив несколько десятков миллионов рублей.

Новый маршрут протяжённостью 15,8 километра соединяет Омск с Русской Поляной. Ранее единственная дорога между этими населёнными пунктами проходила по территории Северо-Казахстанской области. Движение по ней с нового 2021 года должно быть закрыто.

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«Здесь идёт достаточно интенсивный поток грузоперевозок, а также проживают близкие друг другу по родственным связям люди, которые постоянно пользуются этой дорогой», – пояснил глава Омской области Александр Бурков.

На строительство объекта было направлено более 740 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов. При строительстве использовали местные грунты, что дало экономию в несколько десятков миллионов рублей.