Две команды юных футболистов пострадали от удара молнии

Четырнадцать подростков в Швейцарии попали в больницы, пострадав от молнии, ударившей в футбольное поле во время игры, сообщила полиция кантона Санкт-Галлен.

Молодежные клубы «Абтвиль-Энгельбург» и «Мюнстерлинген» встречались на стадионе в Абтвиле. Молния ударила в столб, заряд перешел в землю и распространился по полю, цитирует Tagblatt сообщение полиции.

Пострадали 14 игроков в возрасте от 15 до 16 лет. Их наблюдают в больницах. Футболиста, который потерял сознание, отправили на вертолете в госпиталь.

На стадионе никто из зрителей не пострадал. Прокуратура и полиция выясняют, следовало ли отменить игру из-за плохих погодных условий.