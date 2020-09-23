Две команды юных футболистов пострадали от удара молнии

Четырнадцать подростков в Швейцарии попали в больницы, пострадав от молнии, ударившей в футбольное поле во время игры, сообщила полиция кантона Санкт-Галлен.
Молодежные клубы «Абтвиль-Энгельбург» и «Мюнстерлинген» встречались на стадионе в Абтвиле. Молния ударила в столб, заряд перешел в землю и распространился по полю, цитирует Tagblatt сообщение полиции.
Пострадали 14 игроков в возрасте от 15 до 16 лет. Их наблюдают в больницах. Футболиста, который потерял сознание, отправили на вертолете в госпиталь.
На стадионе никто из зрителей не пострадал. Прокуратура и полиция выясняют, следовало ли отменить игру из-за плохих погодных условий.
Yuriy002Еще бы суд у нас был настоящий, а так получается какое то пособие от государства за преданность
DIGERSЛучше купить старого японца, чем новую ладу... ИМХО
SplitHАспирин и глицин тоже может спасти жизнь.
Sergey658100Нитроглицерин спасает жизни, но стоит при этом копейки !
UynachalnicaЦитатаСредний возраст японских автомобилей в России — 14 лет, это самый «старый» результат в России,...