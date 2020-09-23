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Ростелеком подарит иркутским геймерам дополнительные бонусы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Абоненты тарифного плана «Игровой» в Иркутской области получат расширенные преимущества в играх Warface, Crossfire, Archeage, сообщила пресс-служба ПАО «Ростелеком».

В онлайн-шутере Warface в дополнение к обычным бонусам все игроки получат улучшенный состав оружия, которое можно менять каждый день, ежедневный «VIP ускоритель» для получения опыта и очков в игре. Пользователи также получат неделю удвоенного начисления всех наград и неделю скидок для выкупа оружия навсегда за внутриигровую валюту «дни РТК».

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В тактическом сетевом шутере Сrossfire ежедневно, в дополнение к обычным трем видам бонусов, будут начисляться «Граната Fox» и эксклюзивный кольт 1911 Graffiti. Тип оружия можно менять каждый день, а начисление бонусов происходит даже без входа в игру. Также накопленные «дни РТК» можно обменять на уникальное оружие, которое остается у пользователя навсегда.

Игроки фэнтези-MMORPG Archeage также до 26 ноября получат новые бонусы за подключение тарифа «Игровой». В магазине за накопленные «дни РТК» можно выкупить двух редких боевых питомцев – Нароянскую воительницу и Духа Засухи.

Чтобы получить премиальные бонусы, нужно подключить тариф на странице провайдера, выбрать опцию My.games и заполнить данные игрового аккаунта в личном кабинете «Ростелекома».

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