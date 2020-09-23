Таможенники в Забайкалье нашли радиоактивный сверток в поезде

Радиоактивный сверток нашли в товарном поезде, следовавшем из России в Китай. Его изъяли, а специалистам предстоит установить происхождение груза, сообщила пресс-служба Читинской таможни.

Во время таможенного контроля железнодорожного состава, следовавшего железнодорожный пункт пропуска Забайкальск из России в КНР, с применением специальной техники был выявлен сверток с повышенным радиационным фоном.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Таможенники изъяли у иностранца столетнюю швейную машинку

Таможенники вместе со специалистами других контролирующих органов изъяли и изолировали объект, а также провели обследование состава. Жизни и здоровью людей угрозы нет. Проводится выяснение обстоятельств дела.

Железнодорожный пункт пропуска Забайкальск Читинской таможни — крупнейший транзитный пункт пропуска на российско-китайской границе, работающий в круглосуточном режиме. Он обеспечивает транзит грузов не только по России, но и в страны Евразийского экономического Союза и Евросоюза.