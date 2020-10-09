Великие победы и скандалы: лучшие фильмы о спортсменах

Истории выдающихся спортсменов в кино — одно из самых любимых зрелищ публики. Топ фильмов о великих людях из мира спорта включает и знакомый многими фильм «Легенда №17», и малоизвестную экранизацию жизни Мориса Ришара.
«Морис Ришар»
Канада, 2005 год, режиссер Шарль Бинаме, 16+
В роли Мориса Ришара — Рой Дюрюи
Кто такой Морис Ришар? Канадский хоккеист, который стал первым
спортсменом, забросившим 50 шайб в одном сезоне за первые
полсотни игр. Он всю карьеру играл за «Монреаль Канадиенс». Во многом
благодаря ему команда несколько лет подряд брала Кубок Стенли — главную награду
НХЛ.
В фильме подробно показано становление Ришара как
талантливого нападающего, взлеты в карьере, скандалы, связанные с его жесткой
игрой на льду. Во многом характер спортсмена в экранизации раскрыт через
отношения с его женой, с которой он прожил больше 50 лет.
Среди самых ярких эпизодов фильма «Морис Ришар» — драка с хоккеистом «киллером» Дилом. По сюжету, и болельщики, и игроки знают, что перед соперником, известным своими боксерскими навыками на льду, стоит задача вывести Ришара из игры жестким силовым приемом. В итоге Морис сам вступает в открытую драку с Дилом, вызвав на трибунах овации.
«Боец»
США, 2010 год, режиссер Дэвид О. Расселл, 16+
В роли Микки Уорда — Марк Уолберг
Боксер Микки Уорд прославился благодаря чемпионскому титулу
в полусреднем весе, самыми яркими в его карьере стали три боя с канадским
боксером Артуро Гатти. Трилогия Гатти-Уорд по праву признается одной из
величайших в истории бокса.
Но сюжет фильма сосредоточен не на этих боях. В «Бойце» больше показана биография боксера от старта и до завоевания чемпионского титула и его взаимоотношения с семьей. Ключевой сюжетной линией стали отношения Микки с его старшим братом Дикки Эклундом.
«Легенда №17»
Россия, 2012 год, режиссер Николай Лебедев, 6+
В роли Валерия Харламова — Данила Козловский
Валерия Харламова в главном российском фильме про хоккей сыграл Данила Козловский. Легенда советского хоккея, игравший за
сборную СССР под номером 17, прославился яркой, но короткой карьерой.
Харламов двукратный олимпийский чемпион (1972 и 1976 годы) и восьмикратный
чемпион мира. Также его признавали лучшим хоккеистом СССР в 1972 и 1973 годах.
В сюжете «Легенды №17» режиссер Николай Лебедев особое
внимание уделил упрямству и трудолюбию Харламова. Фильм начинается с первых
шагов в его карьере и заканчивается первой триумфальной победой над канадской
сборной. Также большую роль в сюжете уделили отношениям Харламова с его первым
тренером в ЦСКА Анатолием Тарасовым.
Особенно сильная сцена посвящена именно этому. Тренер, находясь в Москве, переживает за игру своих воспитанников с канадцами и возникает почти телепатическая связь Тарасова и Харламова. Тренер четко рассекает сухой веточкой осенний воздух, в то время как хоккеист стремительно рассекает коньками лед, мчась с шайбой к воротам соперника.
«Допинг»
Великобритания/ Франция, 2015 год, режиссер Стивен Фрирз,
16+
В роли Лэнса Армстронга — Бен Фостер
Лэнс Армстронг известен в двух ипостасях. Первая — это
американский шоссейный велогонщик, единственный спортсмен, кто семь
раз финишировал первым в общем зачете Тур де Франс. Вторая — один из
главных допингистов США. Из-за допингового скандала его лишили всех наград.
Фильм «Допинг» основан на книге Дэвида Уолша «Семь
смертных грехов: моя погоня за Лэнсом Армстронгом». Хоть история и
сосредоточена на велогонщике, одним из главных героев в фильме стал ирландский
спортивный журналист. Он убежден в том, что Лэнс Армстронг во время своих
победных выступлений на Тур де Франс использовал запрещенные вещества. Журналист начинает искать доказательства, которые разоблачат Армстронга.
«Допинг» показывает историю жизни Армстронга: от детства с отчимом,
который постоянно избивал его, до прихода в большой спорт, от борьбы с раком до
триумфа на «Туре», от гордости нации до позора Америки.
«Движение вверх»
Россия, 2017 год, режиссер Антон Мегердичев, 6+
В роли Владимира Кондрашина (в фильме Гаранжина) — Владимир Машков
Главная тема фильма — матч между мужскими сборными
СССР и США в финале баскетбольного турнира XX летних
Олимпийских игр. В реальности он стал одним из наиболее запоминающихся событий
Игр и наиболее драматичных поединков в истории баскетбола. Тогда команду
СССР тренировал Владимир Кондрашин.
«Движение вверх» — история всей сборной СССР по баскетболу,
а в основу сюжета частично легла
одноименная, автобиографическая книга советского
баскетболиста Сергея Белова, посвященная тридцатилетию летней
Олимпиады 1980 года в Москве.
Критики назвали многие эпизоды в фильме не соответствующими действительности, но это не помешало «Движению вверх» завоевать любовь миллионов. «Слёзы? Эмоции? Они этого добились», — говорила о сценарии картины вдова баскетболиста Александра Белова.
«Тоня против всех»
Великобритания/США, 2017 год, режиссер Крэйг Гиллеспи, 18+
В роли Тони Хардинг — Марго Робби
Фигуристка Тоня Хардинг известна как рекордсменка по тройным
акселям. В 1990 она претендовала на титул чемпионки США. Еще она прославилась
строптивым характером и стала участницей громкого скандала. Ее бывший муж в
сговоре с еще двумя мужчинами напал на Нэнси Керриган (соперницу
Хардинг) на тренировке во время чемпионата США 1994 года.
Соучастие Хардинг в нападении на конкурентку стало одним из
самых скандальных эпизодов в мире спорта и легло в основу фильма «Тоня против
всех». Еще в фильме показаны больные отношения Тони с матерью, которая сыграла
немалую роль в карьере фигуристки.
Фильм планировали выпустить в российский прокат с названием
«Ледяная стерва». Такое название точнее бы отразило поведение на льду героини
Марго Робби, которая изменилась в фильме до неузнаваемости. Робби сумела
показать своенравную и дерзкую Тоню и раскрыть причины ее
агрессии на весь мир.
«Ford против Ferrari»
США, 2019 год, режиссер Джеймс Мэнголд, 16+
В роли Кена Майлза — Кристиан Бэйл
Гонщик Кен Майлз достиг значительных высот, выступая в
автоспорте США и стартуя за американские команды в международных гонках. Но
в историю имя Майлза вошло в большей степени благодаря его участию в
усовершенствовании спортивного Ford GT40, который был создан для того,
чтобы выиграть у Ferrari в главных соревнованиях по гонкам на
выносливость.
В фильме весь сюжет сосредоточен вокруг этого эпизода его
жизни. Наравне с автоконструктором Кэрролом Шэлби Майлз вложил много сил в
усовершенствование «форда». Но на главной гонке его ждало огромное
разочарование в команде.
«Ford против Ferrari» как американская горка, где подъемы —
это шутки Шэлби и выходки Майлза, а спуски — это судьба главного героя,
несправедливость с которой сталкиваются и гонщик, и автоконструктор. В некоторые моменты от возмущения хочется
бросить в отрицательных персонажей гаечный ключ, как в начале фильма это сделал
Кен Майлз, безжалостно разбивая от злости автомобиль.
Еще больше эмоций вызывают отношения Майлза с его сыном. Каждый диалог — это любовь отца к сыну, каждый взгляд младшего Майлза — это вера в победу отца, вера в настоящее чудо, которое происходит при пересечении финишной линии.