Великие победы и скандалы: лучшие фильмы о спортсменах

Истории выдающихся спортсменов в кино — одно из самых любимых зрелищ публики. Топ фильмов о великих людях из мира спорта включает и знакомый многими фильм «Легенда №17», и малоизвестную экранизацию жизни Мориса Ришара.

«Морис Ришар»

Канада, 2005 год, режиссер Шарль Бинаме, 16+

В роли Мориса Ришара — Рой Дюрюи

Кто такой Морис Ришар? Канадский хоккеист, который стал первым спортсменом, забросившим 50 шайб в одном сезоне за первые полсотни игр. Он всю карьеру играл за «Монреаль Канадиенс». Во многом благодаря ему команда несколько лет подряд брала Кубок Стенли — главную награду НХЛ.

Фото: © кадр из фильма «Морис Ришар»

В фильме подробно показано становление Ришара как талантливого нападающего, взлеты в карьере, скандалы, связанные с его жесткой игрой на льду. Во многом характер спортсмена в экранизации раскрыт через отношения с его женой, с которой он прожил больше 50 лет.

Среди самых ярких эпизодов фильма «Морис Ришар» — драка с хоккеистом «киллером» Дилом. По сюжету, и болельщики, и игроки знают, что перед соперником, известным своими боксерскими навыками на льду, стоит задача вывести Ришара из игры жестким силовым приемом. В итоге Морис сам вступает в открытую драку с Дилом, вызвав на трибунах овации.

«Боец»

США, 2010 год, режиссер Дэвид О. Расселл, 16+

В роли Микки Уорда — Марк Уолберг

Боксер Микки Уорд прославился благодаря чемпионскому титулу в полусреднем весе, самыми яркими в его карьере стали три боя с канадским боксером Артуро Гатти. Трилогия Гатти-Уорд по праву признается одной из величайших в истории бокса.

Но сюжет фильма сосредоточен не на этих боях. В «Бойце» больше показана биография боксера от старта и до завоевания чемпионского титула и его взаимоотношения с семьей. Ключевой сюжетной линией стали отношения Микки с его старшим братом Дикки Эклундом.

«Легенда №17»

Россия, 2012 год, режиссер Николай Лебедев, 6+

В роли Валерия Харламова — Данила Козловский

Валерия Харламова в главном российском фильме про хоккей сыграл Данила Козловский. Легенда советского хоккея, игравший за сборную СССР под номером 17, прославился яркой, но короткой карьерой. Харламов двукратный олимпийский чемпион (1972 и 1976 годы) и восьмикратный чемпион мира. Также его признавали лучшим хоккеистом СССР в 1972 и 1973 годах.

Фото: © кадр из фильма «Легенда №17»

В сюжете «Легенды №17» режиссер Николай Лебедев особое внимание уделил упрямству и трудолюбию Харламова. Фильм начинается с первых шагов в его карьере и заканчивается первой триумфальной победой над канадской сборной. Также большую роль в сюжете уделили отношениям Харламова с его первым тренером в ЦСКА Анатолием Тарасовым.

Особенно сильная сцена посвящена именно этому. Тренер, находясь в Москве, переживает за игру своих воспитанников с канадцами и возникает почти телепатическая связь Тарасова и Харламова. Тренер четко рассекает сухой веточкой осенний воздух, в то время как хоккеист стремительно рассекает коньками лед, мчась с шайбой к воротам соперника.

«Допинг»

Великобритания/ Франция, 2015 год, режиссер Стивен Фрирз, 16+

В роли Лэнса Армстронга — Бен Фостер

Лэнс Армстронг известен в двух ипостасях. Первая — это американский шоссейный велогонщик, единственный спортсмен, кто семь раз финишировал первым в общем зачете Тур де Франс. Вторая — один из главных допингистов США. Из-за допингового скандала его лишили всех наград.

Фильм «Допинг» основан на книге Дэвида Уолша «Семь смертных грехов: моя погоня за Лэнсом Армстронгом». Хоть история и сосредоточена на велогонщике, одним из главных героев в фильме стал ирландский спортивный журналист. Он убежден в том, что Лэнс Армстронг во время своих победных выступлений на Тур де Франс использовал запрещенные вещества. Журналист начинает искать доказательства, которые разоблачат Армстронга.

«Допинг» показывает историю жизни Армстронга: от детства с отчимом, который постоянно избивал его, до прихода в большой спорт, от борьбы с раком до триумфа на «Туре», от гордости нации до позора Америки.

«Движение вверх»

Россия, 2017 год, режиссер Антон Мегердичев, 6+

В роли Владимира Кондрашина (в фильме Гаранжина) — Владимир Машков

Главная тема фильма — матч между мужскими сборными СССР и США в финале баскетбольного турнира XX летних Олимпийских игр. В реальности он стал одним из наиболее запоминающихся событий Игр и наиболее драматичных поединков в истории баскетбола. Тогда команду СССР тренировал Владимир Кондрашин.

Фото: © кадр из фильма «Движение вверх»

«Движение вверх» — история всей сборной СССР по баскетболу, а в основу сюжета частично легла одноименная, автобиографическая книга советского баскетболиста Сергея Белова, посвященная тридцатилетию летней Олимпиады 1980 года в Москве.

Критики назвали многие эпизоды в фильме не соответствующими действительности, но это не помешало «Движению вверх» завоевать любовь миллионов. «Слёзы? Эмоции? Они этого добились», — говорила о сценарии картины вдова баскетболиста Александра Белова.

«Тоня против всех»

Великобритания/США, 2017 год, режиссер Крэйг Гиллеспи, 18+

В роли Тони Хардинг — Марго Робби

Фигуристка Тоня Хардинг известна как рекордсменка по тройным акселям. В 1990 она претендовала на титул чемпионки США. Еще она прославилась строптивым характером и стала участницей громкого скандала. Ее бывший муж в сговоре с еще двумя мужчинами напал на Нэнси Керриган (соперницу Хардинг) на тренировке во время чемпионата США 1994 года.

Соучастие Хардинг в нападении на конкурентку стало одним из самых скандальных эпизодов в мире спорта и легло в основу фильма «Тоня против всех». Еще в фильме показаны больные отношения Тони с матерью, которая сыграла немалую роль в карьере фигуристки.

Фильм планировали выпустить в российский прокат с названием «Ледяная стерва». Такое название точнее бы отразило поведение на льду героини Марго Робби, которая изменилась в фильме до неузнаваемости. Робби сумела показать своенравную и дерзкую Тоню и раскрыть причины ее агрессии на весь мир.

«Ford против Ferrari»

США, 2019 год, режиссер Джеймс Мэнголд, 16+

В роли Кена Майлза — Кристиан Бэйл

Гонщик Кен Майлз достиг значительных высот, выступая в автоспорте США и стартуя за американские команды в международных гонках. Но в историю имя Майлза вошло в большей степени благодаря его участию в усовершенствовании спортивного Ford GT40, который был создан для того, чтобы выиграть у Ferrari в главных соревнованиях по гонкам на выносливость.

В фильме весь сюжет сосредоточен вокруг этого эпизода его жизни. Наравне с автоконструктором Кэрролом Шэлби Майлз вложил много сил в усовершенствование «форда». Но на главной гонке его ждало огромное разочарование в команде.

Фото: © кадр из фильма «Ford против Ferreri»

«Ford против Ferrari» как американская горка, где подъемы — это шутки Шэлби и выходки Майлза, а спуски — это судьба главного героя, несправедливость с которой сталкиваются и гонщик, и автоконструктор. В некоторые моменты от возмущения хочется бросить в отрицательных персонажей гаечный ключ, как в начале фильма это сделал Кен Майлз, безжалостно разбивая от злости автомобиль.

Еще больше эмоций вызывают отношения Майлза с его сыном. Каждый диалог — это любовь отца к сыну, каждый взгляд младшего Майлза — это вера в победу отца, вера в настоящее чудо, которое происходит при пересечении финишной линии.