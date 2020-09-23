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Три человека погибли в ДТП в Красноярском крае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МВД по Красноярскому краю

Toyota Sprinter и погрузчик столкнулись на спуске с Дрокинской горы в Красноярском крае, в аварии погибли три человека, остальные четверо пассажиров иномарки попали в больницу, сообщает ГУ МВД по региону.

Сотрудники полиции Красноярского края работают на месте дорожно-транспортного происшествия в Емельяновском районе, в результате которого погибли три человека.

По предварительной информации, во вторник вечером на спуске с Дрокинской горы в сторону Красноярска произошло столкновение автомобиля марки Toyota Sprinter и погрузчика. В результате ДТП погибли три человека, которые находились в легковом автомобиле. Еще четверо человек доставлены в больницу. Они также находились в иномарке.


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