Три человека погибли в ДТП в Красноярском крае

Toyota Sprinter и погрузчик столкнулись на спуске с Дрокинской горы в Красноярском крае, в аварии погибли три человека, остальные четверо пассажиров иномарки попали в больницу, сообщает ГУ МВД по региону.

Сотрудники полиции Красноярского края работают на месте дорожно-транспортного происшествия в Емельяновском районе, в результате которого погибли три человека.

По предварительной информации, во вторник вечером на спуске с Дрокинской горы в сторону Красноярска произошло столкновение автомобиля марки Toyota Sprinter и погрузчика. В результате ДТП погибли три человека, которые находились в легковом автомобиле. Еще четверо человек доставлены в больницу. Они также находились в иномарке.