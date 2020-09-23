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МКС уклонилась от столкновения с космическим мусором

Источник:
ТАСС
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Международная космическая станция (МКС) успешно совершила маневр по уклонению от столкновения с неизвестным космическим мусором, сообщил . глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джеймс Брайденстайн.

Экипаж станции не подвергался опасности во время приближения «нераспознанного фрагмента космического мусора» и уже вернулся к выполнению обычных обязанностей, говорится в заявлении, говорится на сайте NASA.

Незадолго до этого источник в Центре управления полетами в Москве сообщил ТАСС, что прогнозируется опасное сближение МКС с нераспознанным космическим объектом, в связи с чем планируется маневр уклонения станции.

В американском ведомстве уточнили, что с помощью двигателей грузового корабля «Прогресс» был успешно осуществлен маневр уклонения. Как констатируется в заявлении, во время выполнения данной операции «NASA и российские диспетчеры работали сообща». Представители NASA отметили, что ранее получили данные, согласно которым указанный объект должен был пройти в 1,39 километров от станции.


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Топ комментариев

jeryakob

самым нуждающимся. омону еще надо

Yuriy002

Еще бы суд у нас был настоящий, а так получается какое то пособие от государства за преданность

DIGERS

Лучше купить старого японца, чем новую ладу... ИМХО

Sergey658100

Нитроглицерин спасает жизни, но стоит при этом копейки !

SplitH

Аспирин и глицин тоже может спасти жизнь.