Новосибирские полицейские ответят за избиение задержанных

СУ СКР по Новосибирской области возбудило уголовное дело о превышении должностных полномочий из-за того, что в Венгеровском районе полицейские избили задержанных.

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Следователи начали проверку в Венгеровском районе после того, как из больницы поступил сигнал о том, что туда доставили из отдела полиции неоднократно судимого местного жителя с травмами.

По информации следствия, в минувшую субботу в селе Усть-Изес сотрудники полиции «превысили должностные полномочия с применением насилия и оружия в отношении четырех местных жителей».

Возбуждено уголовное дело о превышении полномочий с применением насилия – санкции этой статьи предусматривают в качестве наказания до 10 лет лишения свободы.